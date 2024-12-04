Энели Ефимова - лучшая спортсменка чемпионата Северных стран!

Энели Ефимова показала хорошую скорость в последний день соревнований на 50 метров в плавании брассом. Её время — 29,40 — является лучшим результатом сезона для Ефимовой. Этот результат занимает третье место в мировом рейтинге сезона 2024 года на короткой воде. Быстрее плавали только китайская спортсменка Цяньтин Тан (28,76) и итальянка Бенедетта Пилайто (29,30). На той же дистанции 17-летняя представительница Эстонии Эгле Салу установила личный рекорд с результатом 30,28, что является третьим лучшим временем в истории Эстонии на этой дистанции.

В последний день соревнований было установлено три новых рекорда Эстонии в различных возрастных категориях. 18-летний Марк Ильчшин, готовящийся к чемпионату мира, победил на 400 метров комплексным плаванием с результатом 4:18,78, который также является новым рекордом Эстонии среди юниоров. Новый рекорд среди молодёжи установила и 15-летняя Маари Рандвяли, занявшая третье место на 100 метров вольным стилем среди юниоров с результатом 55,62. Рандвяли также принимала участие в установлении нового рекорда Эстонии среди взрослых, когда эстонская женская команда в эстафете 4x100 метров вольным стилем установила новый национальный рекорд с временем 3:45,79 и выиграла золотую медаль среди юниоров. В команду входили также Инесса Сорокина, Кирке Мадар и Эгле Салу.

В последний день соревнований золотую медаль ещё завоевал Сиим Кескюла, ставший лучшим на 200 метров вольным стилем среди юниоров с результатом 1:47,00. На пьедестал почёта также поднялись Кирке Мадар, Полина Совтса, Керту Канн, параспортсмен Рихард Лейб, Анетте Боллверк, Айрон Паюла и Мария Романюк в разных возрастных категориях. Эстонцы также заняли места на пьедестале в двух эстафетах.