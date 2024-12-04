В Южной Корее оппозиция призывает к импичменту президента

В партии добавили, что выдвинут обвинение в мятеже против главы государства, министров обороны и внутренних дел, а также „ключевых военных и полицейских фигур, таких как командующий военным положением и начальник полиции“, передает агентство AFP.

Тем временем сотрудники администрации президента Южной Кореи массово заявили о желании уйти в отставку. Как уточняет южнокорейское информагентство Yonhap, среди прочих такие обращения написали советник Юна по национальной безопасности Син Вон Сик, а также глава администрации президента Чон Чжин Сок.

Призывы к отставке правительства Южной Кореи

В тот же день, 4 декабря, представители ряда общественных организаций собрались на площади Кванхвамун в Сеуле, чтобы осудить введение президентом военного положения и потребовать отставки правительства, передает Yonhap. Полиция оценивает число участников акции в 400 человек.

Члены Корейской конфедерации профсоюзов, организации „Народная солидарность за демократию участия“ и других общественных организаций провели пресс-конференцию, на которой заявили, что объявленное Юном накануне военное положение было неконституционным, незаконным и недействительным, пишет Yonhap.

„Президент Юн Сок Ёль мобилизовал военных для разграбления Национальной ассамблеи, пытался помешать доступу законодателей и парламентским слушаниям, а также совершил акты разрушения конституции, объявив военное положение и нарушив основные права людей, такие как право на политическую деятельность, и введя запрет на деятельность прессы и публикации“, - цитирует агентство представителя одной из общественных организаций.

В свою очередь гражданская группа Candlelight Action провела отдельную пресс-конференцию, призвав к немедленному импичменту и аресту Юна.

Режим военного положения в Южной Корее

Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль неожиданно объявил о введении в стране режима военного положения, однако после того, как парламент отказался поддержать этот шаг, утром 4 декабря отменил его. Во время действия военного положения работа парламента - Национальной ассамблеи - и политических партий была запрещена. Юн обосновал необходимость введения военного положения тем, что „оппозиция парализует государственные функции антигосударственной деятельностью“.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить