ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1014-й день) | Украина отвергает гарантии, заменяющие членство в НАТО

Россия в ночь на вторник атаковала Украину 28 ударными беспилотниками, заявили Воздушные силы ВСУ. Это значительно меньше, чем в среднем за осень. Сбить удалось 22 дрона-камикадзе, сказано в утренней сводке. Беспилотники сбивали в Киевской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях. В Ровенской области по ходу ночного налета дронов как и в Тернополе был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом утром объявил глава областной военной администрации Александр Коваль. Что это за объект, насколько он поврежден и каковы последствия, Коваль в посте в телеграме не уточнил. Люди, по его словам, не пострадали. Мэр Тернополя, областного центра на западе Украины, объявил, что российский беспилотник попал в некий объект энергетической инфраструктуры, в результате чего в части города пропал свет. „Энергетики и спасатели ликвидируют последствия атаки. Сделайте запасы воды, зарядите телефоны. Детали — позже“, — написал мэр Сергей Надал в телеграм-канале.

Российские военные за ночь дважды обстреляли прифронтовой Никополь в Днепропетровской области, в результате чего были повреждены здания гимназии и санатория, а также частные жилые дома, ЛЭП, газопроводы и автомобили, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Губернатор Брянской области России утверждает, что с начала ночи над областью были сбиты два украинских беспилотника. О первом из них губернатор Александр Богомаз написал в своем телеграм-канале в двенадцатом часу в понедельник, о втором — в четыре часа ночи на вторник по местному времени. Богомаз утверждает, что пострадавших и разрушений нет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что с момента полномасштабного вторжения России на войне погибло меньше 80 тысяч украинских военных. „Кто-то недавно в американской прессе дал информацию, что украинцев погибло 80 тысяч. И я хочу вам сказать, что — нет, меньше. Намного меньше“, — цитирует агентство Укрiнформ фрагмент интервью Зеленского японскому агентству Kyodo News, опубликованного пресс-службой президента Украины. Сколько именно украинская армия потеряла убитыми, Зеленский уточнить отказался. Разные западные издания в последние два месяца оценивали потери Украины убитыми в 57-100 тысяч человек, но это — именно оценки, притом лишь очень приблизительные В интервью Kyodo News Зеленский особо подчеркнул, что не знает, сколько украинцев погибло на оккупированных Россией территориях. „Во время оккупации там были и гражданские, и военные, и сотрудники правоохранительных органов и так далее. И сколько их погибло, сколько уничтожено, сколько запытано в плену и так далее… Тут я не знаю. Поэтому я говорю только о фиксации военных, которые на нашей территории, которые контролируются нами“, — сказал президент Украины. Что касается российских потерь, то Русская служба Би-би-си в рамках своего проекта к концу ноября насчитала почти 81 тысячу доподлинно подтвержденных убитых. Это, вероятно, лишь часть погибших российских военных, поскольку информация о многих из них не появляется в открытом доступе.

Высокопоставленный источник в НАТО оценил численность потерь России в ноябре (с учетом раненых) в 1500 человек в день. „Это новый максимум потерь за месяц. Мы наблюдаем примерно такой уровень потерь с сентября. Почти наверняка [повышение] связано с расширением зоны боевых действий — Харьков, Курск и с тем, что Россия увеличивают интенсивность боевых действий по всей линии фронта“, — сказал представитель альянса. Украинские потери, по его словам, тоже достаточно высоки, но несколько меньше, чем российские.