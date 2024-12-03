Касса здоровья расширяет основания для выплаты дополнительной компенсации - поддержку получат многие тысячи людей

Больше всего от обновления выиграют люди с хроническими заболеваниями – например, диабетики, пациенты с язвами, пациенты со стомой и т.д.. По словам Велисте, это было также и основной целью изменений – важно поддержать людей с хроническими заболеваниями и снизить риск нехватки финансовых средств в постоянном процессе лечения их болезни.

„Примерно 800 человек среди них - это те, у которых неизбежные траты на льготные рецепты превышают 300 евро, но прежние условия выплаты не позволяли им получать дополнительную компенсацию. Также существенно более высокие суммы компенсации получат более 1700 человек, имеющих большие неизбежные расходы в обоих областях - льготных лекарств и медицинских вспомогательных средств. Предполагаемый эффект обновления системы дополнительной компенсации для бюджета Кассы здоровья составляет около 900 000 евро“, - сказала Ханна Вейсман, специалист Кассы здоровья по медицинским вспомогательным средствам.

В прошлом году дополнительной компенсацией за льготные лекарства воспользовалось 164 667 человек на общую сумму более 10 миллионов евро. В результате изменений дополнительной компенсацией за льготные лекарства и медицинские вспомогательные средства начнут пользоваться и новые получатели - более 7000 человек.

„Если раньше дополнительная компенсация распространялась только на покрытие больших расходов на льготные лекарства, то теперь дополнительная компенсация распространяется и на расходы на льготные рецепты на медицинские вспомогательные средства . Данное обновление системы компенсаций дает возможность поддерживать людей в процессе лечения, оценивая их потребность в помощи более комплексно, чем раньше. Пациенты с хроническими заболеваниями часто несут большие затраты именно в данных двух областях расходов вместе“, – объяснила Велисте.

Кярт Велисте, руководитель отдела политики в области лекарств и медицинских вспомогательных средств Министерства социальных дел, отметила, что данная дополнительная компенсация важна для всех людей, у которых возникли повышенные расходы на лекарства и медицинские вспомогательные средства исходя из необходимости лечения.

Здесь важно помнить, что дополнительная компенсация распространяется только на те расходы, которые совершаются при покупке именно льготных лекарств и медицинских вспомогательных средств, т.е. включенных в соответствующий льготный список Кассы здоровья. Это означает, что при расчете дополнительной компенсации не учитываются расходы на лекарства, отпускаемые без рецепта, а также на лекарства и медицинские вспомогательные средства, отпускаемые по рецепту, но на которые не распространяется скидка Кассы здоровья. Также важно помнить, что льготы Кассы здоровья не распространяются также на те вспомогательные средства, которые компенсируются Департаментом социального страхования.

Дополнительная компенсация рассчитывается на основе покупок, совершенных в течение календарного года. При расчете дополнительной компенсации в расходы человека также включается доля обязательного самофинансирования за льготный рецепт. При этом суммы, превышающие предельную цену, не учитываются, поскольку цель установления предельной цены – дать людям возможность выбирать между равноценными продуктами с разной стоимостью. Если человек предпочитает более дорогой лекарственный препарат или медицинское вспомогательное средство, в расчете дополнительной компенсации не учитывается часть, превышающая предельную цену – это так называемая избегаемая часть расходов на рецепты).