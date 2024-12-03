Касса здоровья расширяет основания для выплаты дополнительной компенсации - поддержку получат многие тысячи людей
С 1 января 2025 года будет расширены условия выплаты дополнительной компенсации, в расчете которой теперь будут учитываться и расходы человека на медицинские вспомогательные средства. Данную компенсацию получают застрахованные лица, которые в течение календарного года понесли неизбежные расходы в размере не менее 100 евро за льготные рецепты на лекарства и медицинские вспомогательные средства, возмещаемые Кассой здоровья.
Кярт Велисте, руководитель отдела политики в области лекарств и медицинских вспомогательных средств Министерства социальных дел, отметила, что данная дополнительная компенсация важна для всех людей, у которых возникли повышенные расходы на лекарства и медицинские вспомогательные средства исходя из необходимости лечения.
„Если раньше дополнительная компенсация распространялась только на покрытие больших расходов на льготные лекарства, то теперь дополнительная компенсация распространяется и на расходы на льготные рецепты на медицинские вспомогательные средства. Данное обновление системы компенсаций дает возможность поддерживать людей в процессе лечения, оценивая их потребность в помощи более комплексно, чем раньше. Пациенты с хроническими заболеваниями часто несут большие затраты именно в данных двух областях расходов вместе“, – объяснила Велисте.
В прошлом году дополнительной компенсацией за льготные лекарства воспользовалось 164 667 человек на общую сумму более 10 миллионов евро. В результате изменений дополнительной компенсацией за льготные лекарства и медицинские вспомогательные средства начнут пользоваться и новые получатели - более 7000 человек.
„Примерно 800 человек среди них - это те, у которых неизбежные траты на льготные рецепты превышают 300 евро, но прежние условия выплаты не позволяли им получать дополнительную компенсацию. Также существенно более высокие суммы компенсации получат более 1700 человек, имеющих большие неизбежные расходы в обоих областях - льготных лекарств и медицинских вспомогательных средств. Предполагаемый эффект обновления системы дополнительной компенсации для бюджета Кассы здоровья составляет около 900 000 евро“, - сказала Ханна Вейсман, специалист Кассы здоровья по медицинским вспомогательным средствам.
Больше всего от обновления выиграют люди с хроническими заболеваниями – например, диабетики, пациенты с язвами, пациенты со стомой и т.д.. По словам Велисте, это было также и основной целью изменений – важно поддержать людей с хроническими заболеваниями и снизить риск нехватки финансовых средств в постоянном процессе лечения их болезни.
Здесь важно помнить, что дополнительная компенсация распространяется только на те расходы, которые совершаются при покупке именно льготных лекарств и медицинских вспомогательных средств, т.е. включенных в соответствующий льготный список Кассы здоровья. Это означает, что при расчете дополнительной компенсации не учитываются расходы на лекарства, отпускаемые без рецепта, а также на лекарства и медицинские вспомогательные средства, отпускаемые по рецепту, но на которые не распространяется скидка Кассы здоровья. Также важно помнить, что льготы Кассы здоровья не распространяются также на те вспомогательные средства, которые компенсируются Департаментом социального страхования.
Дополнительная компенсация рассчитывается на основе покупок, совершенных в течение календарного года. При расчете дополнительной компенсации в расходы человека также включается доля обязательного самофинансирования за льготный рецепт. При этом суммы, превышающие предельную цену, не учитываются, поскольку цель установления предельной цены – дать людям возможность выбирать между равноценными продуктами с разной стоимостью. Если человек предпочитает более дорогой лекарственный препарат или медицинское вспомогательное средство, в расчете дополнительной компенсации не учитывается часть, превышающая предельную цену – это так называемая избегаемая часть расходов на рецепты).
Если неизбежная часть расходов человека за календарный год была меньше 100 евро, то дополнительную компенсацию за льготные лекарства и медицинские вспомогательные средства не выплачивают. Если сумма расходов за календарный год была в интервале 100-300 евро, то компенсируют 50% от доли этой суммы, превышающей 100 евро. Если расходы превысили 300 евро, то возмещается 90% части, превышающей эту сумму. Например, если в течение календарного года ежегодные неизбежные доли стоимости льготных рецептов человека составили 500 евро, то из этой суммы фактически он сам несет расходы 220 евро, а Касса здоровья поддерживает его дополнительной компенсаций в сумме 280 евро.
„На Портале здоровья каждый может проверить, сколько денег он потратил на льготные лекарства и медицинские вспомогательные средства в течение календарного года. Общая сумма неизбежных расходов при совершении данных покупок является основой для расчета и выплаты дополнительной компенсации за льготные лекарства и медицинские вспомогательные средства. Если эта сумма превысила 100 евро, то на Портале здоровья можно увидеть дополнительную скидку, которую вы получили при покупках по льготным рецептам“, – пояснила Вейсман.
Дополнительная компенсация за льготные лекарства и медицинские вспомогательные средства рассчитывается автоматически и льготу данной компенсации покупатель получает сразу во время покупки по льготным рецептам. С началом каждого календарного года расчет основных сумм дополнительной компенсации начинается заново, т.е. неизбежные расходы человека на льготные рецепты предыдущего года не переносятся на новый год.
Подробную информацию о дополнительной компенсации, ее условиях и расчете можно найти на сайте Кассы здоровья.