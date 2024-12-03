22-летняя Алина Загитова в этом году нарушила правила дорожного движения уже 197 раз!

Ilta-Sanomat пишет, что после того как Алина Загитова выиграла золотую медаль на Олимпиаде 2018 года, она получила в подарок от Российской Федерации автомобиль BMW, и с тех пор неоднократно нарушала правила дорожного движения.

Первый раз Загитова была поймана за нарушение, когда ей было всего 16 лет. Тогда она ехала без ремня безопасности и без водительских прав, но осталась без наказания.

По данным российского издания Спорт-экспресс, у Алины Загитовой находятся в собственности два автомобиля, и с 2019 года было зафиксировано как минимум 554 нарушения правил дорожного движения, из которых 401 — за превышение скорости.

Только в этом текущем году ее оштрафовали уже 197 раз. Общая сумма штрафов составила 497 000 рублей, что примерно равно 4400 евро. По информации источников, она все штрафы уже оплатила.

Алина Загитова — одна из самых титулованных российских фигуристок в одиночном катании. Она стала первой россиянкой, которая завоевала полный „большой шлем“ фигурного катания, включающий золото Олимпийских игр, чемпионатов мира, континентальных первенств и финала серии Гран-При.

Алина Загитова стала единственной фигуристкой, чьи обе программы в олимпийском сезоне были построены таким образом, что все её прыжки находились во второй половине программы для получения бонусных очков. Позднее Международный союз конькобежцев пересмотрел это правило, ограничив количество прыжков, к которым может применяться повышающий коэффициент. Эта поправка была названа „правилом Загитовой“.

С 2019 года Загитова работает телеведущей в России. С октября по декабрь 2020 года вместе с соведущим Алексеем Ягудиным вела седьмой сезон шоу „Ледниковый период. В феврале 2022 года вместе с Евгенией Медведевой и Маргаритой Мамун вошла в команду экспертов и репортеров Первого канала и комментировала Игры в Пекине с места событий.

Как отмечает Русская служба Би-би-си, спортивное соперничество Алины Загитовой и Евгении Медведевой привлекло к фигурному катанию новых болельщиков. В то же время противостояние фигуристок спровоцировало конфликт между их фанатами, в который были вовлечены также спортсмены и тренеры. Например, в 2018 году олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков заявил, что „победа Загитовой на Олимпиаде была абсолютно заслуженной, но все спортсмены болели за Медведеву, а за Алину никто не болел“. Этот комментарий вызвал бурные протесты фанатов Загитовой в социальных сетях, как сообщает Би-би-си.

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