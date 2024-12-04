„Вашу какашку поменять на лучшие доллары?“ Падение рубля вызвало панику в обменниках Санкт-Петербурга

„В популярных обменниках, например, у станций метро „Маяковская“ и „Достоевская“, днем было спокойно. Хотя ближе к вечеру у одного из пунктов на Лиговском переулке собралась очередь, что бывает при нестабильности на рынке“, — пишет „Фонтанка“.

Многие посетители обменников продавали доллары и евро, полагая, что курс уже достиг пика. Один из опрошенных выразил уверенность, что скоро доллар упадет до 100 рублей. Он также раскритиковал Центробанк, обвиняя его в неспособности предотвратить панику. Другие посетители считали нынешний курс искусственно завышенным. Однако не все продавали валюту. Журналист заметил женщину, которая приобрела доллары на крупную сумму, но отказалась общаться с прессой. Некоторые опрошенные - как, например, сирийский студент — обменивали доллары на рубли для конкретных покупок. Для него ослабление рубля оказалось выгодным.

Журналист „Фонтанки“ провел эксперимент, пытаясь обменять старые доллары на новые. Однако ему это не удалось. В обменных пунктах и банках либо отказывались менять купюры, либо предлагали значительные комиссии. Например, в Кетовском коммерческом банке на Марата не захотели принимать банкноту в десять долларов, а сотню в идеальном состоянии были готовы взять, но с уценкой в 7%, а при поврежденной купюре уценку оценили уже в минус 15%. На наивный вопрос журналиста об обмене 1 к 1 ответили так: „Ну, как могут вам, извините, по-русски выражаясь, вашу какашку поменять на лучшие доллары?“

По словам работницы одного из отделений Сбербанка, новые доллары сложно получить — они поступают в основном от туристов. Именно поэтому есть сложности с тем, чтобы разменять валюту более мелкими купюрами. Например, в момент разговора с корреспондентов в кассе находилась новенькая сотня долларов, но не десятки. „Если кто-то принесет из клиентов, то да, они будут в наличии, но нужно ходить по офисам и узнавать“, — посоветовали корреспонденту.

Для обмена валюты порекомендовали искать другие отделения. Старые доллары в России теряют ликвидность. Обменять их на новые возможно только с потерями, что приводит к росту спроса на свежие купюры.

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