Не хоррор, а философский боевик: чем интересен новый фильм „Еретик“?

В фильме, по большому счёту, всего три персонажа, потому что остальные появляющиеся в кадре женщины – это не акторы в прямом смысле слова, а функции или вспомогательный материал, которым пользуется персонаж Хью Гранта для того, чтобы что-то этим двум девочкам доказать. Беда только в том, что это его доказательство – оно и метание бисера перед свиньями, и стрельба из пушки по воробьям одновременно. Не очень, собственно, понятно, что именно он пытается им доказать. Что религия – зло? Ну да, но зачем же доказывать это, прибегая к ещё большему злу? И, к тому же, что зло для одних может быть самым что ни на есть добром для других. Всё в „Еретике“ относительно, одно только реально – боль и смерть. Ну и неприятные ощущения при его просмотре, как и положено испытывать зрителям – как я знаю теперь – слоубёрнеров.