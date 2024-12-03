Не хоррор, а философский боевик: чем интересен новый фильм „Еретик“?
Писатель и кинокритик П.И.Филимонов продолжает анализировать новинки кино и рассказывать о самых интересных. Стоит ли идти на хоррор „Еретик“?
Студия А24 радует нас очередным теперь я знаю, как это называется – слоубёрнером. Фильм „Еретик“ с великолепным и другим Хью Грантом сняли те же чуваки, что сняли „Тихое место“ и ещё несколько интересных проектов в разных хоррор- и околохоррор-жанрах.
Две девочки из церкви мормонов по собственной глупости приходят в гости к одиноко живущему персонажу Хью Гранта с целью, разумеется, обратить его в правильную религию. А он оказывается не так прост и затевает с ними долгий с подковырками разговор о боге, вере, безверии и тому подобном. Тут бы им сразу догадаться, что дело пахнет керосином, но нет, девочки – идеалистки и полны надежд выполнить какой-то там свой план по перевербовыванию еретиков, так что они вступают с ним в напрасную беседу.
Дальше спойлеров не будет, скажу только, что этот фильм – слегка единственный в своём роде. Я ещё не видел фильмов, к которым можно было бы приклеить такой необычный жанровый ярлык, как теософский хоррор. Персонаж Хью Гранта (это не будет новым спойлером, это уже по упомянутым мной деталям понятно) – неприятный, мягко говоря, мужчина, руководствующийся в своих неприятных, мягко говоря, поступках логикой богоборчества, теософских споров и теологической начитанности.
Вывод, к которому он приходит сам и постепенно приводит своих посетительниц, на удивление простой, но какой-то бронебойный. Религия – это контроль. Все фигуры богов, будд и разных прочих архангелов созданы воображением самых разных людей на протяжении человеческой истории с единственной целью – контролировать других людей. И если погрузиться в логику „Еретика“, в мрачную тягучесть этого камерного фильма, то с ним вообще невозможно спорить. Да, религия - это контроль, и тогда получается, что когда человеку удаётся вырваться за пределы, за круг этого контроля, он неизбежно утрачивает веру, отрицает бога/богов и тем самым становится отчасти равным им. Что, в свою очередь, порождает в этом освободившемся, казалось бы, человеке, желание начать контролировать – уже по-новому, по-честному и по-другому – тех его соплеменников, которые ещё этой свободы не обрели. И так по кругу. На который наматывается всё больше насилия и – ну, не лжи, но передёргивания.
Это прикидывающийся фильмом ужасов философский боевик, так я бы сказал. Точно так же, как и персонаж Хью Гранта прикидывается дотошным скептиком. Точно так же, как и девочки прикидываются наивными овечками церкви.
В фильме, по большому счёту, всего три персонажа, потому что остальные появляющиеся в кадре женщины – это не акторы в прямом смысле слова, а функции или вспомогательный материал, которым пользуется персонаж Хью Гранта для того, чтобы что-то этим двум девочкам доказать. Беда только в том, что это его доказательство – оно и метание бисера перед свиньями, и стрельба из пушки по воробьям одновременно. Не очень, собственно, понятно, что именно он пытается им доказать. Что религия – зло? Ну да, но зачем же доказывать это, прибегая к ещё большему злу? И, к тому же, что зло для одних может быть самым что ни на есть добром для других. Всё в „Еретике“ относительно, одно только реально – боль и смерть. Ну и неприятные ощущения при его просмотре, как и положено испытывать зрителям – как я знаю теперь – слоубёрнеров.