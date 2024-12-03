Yonhap: Южная Корея вводит чрезвычайное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел чрезвычайное положение в стране, передает DW. Об этом сообщило во вторник, 3 декабря, агентство Yonhap.

По его словам, режим вводится, чтобы „искоренить силы, поддерживающие Северную Корею“, и „поддержать конституционный порядок“.

„Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, исходящих от коммунистических сил Северной Кореи, и уничтожить антигосударственные элементы... я объявляю чрезвычайное военное положение“, - заявил президент в телеобращении к нации.

Неожиданный шаг сделан на фоне того, что у партии „Гражданская сила“ Юн Сок Ёля и главной оппозиционной Демократической партии продолжаются прения о проекте бюджета на следующий год, передало агентство AFP.

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