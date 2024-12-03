ФОТО и ВИДЕО | Президент Южной Кореи объявил военное положение. Депутаты парламента проголосовали против

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел чрезвычайное положение в стране, передает DW. Об этом сообщило во вторник, 3 декабря, агентство Yonhap.

По его словам, режим вводится, чтобы „искоренить силы, поддерживающие Северную Корею“, и „поддержать конституционный порядок“. „Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, исходящих от коммунистических сил Северной Кореи, и уничтожить антигосударственные элементы... я объявляю чрезвычайное военное положение“, - заявил президент в телеобращении к нации.

Неожиданный шаг сделан на фоне того, что у партии „Гражданская сила“ Юн Сок Ёля и главной оппозиционной Демократической партии продолжаются прения о проекте бюджета на следующий год, передало агентство AFP.

Сразу после объявления военного положения военные заблокировали вход в здание Национального собрание. Однако 190 оппозиционных президенту депутатам удалось попасть в здание, они сразу же провели новое голосование и отменили военное положение.

При этом депутаты заявили, что те военные, которые встанут на сторону президента и будут выполнять его приказы, будут задержаны и их будут судить за государственную измену.Также уже ставится вопрос об импичменте президента за попытку госпереворота под видом объявления военного положения.

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