В 46 лет ушел из жизни легендарный мексиканский боксер

„Спасибо тебе, Исраэль, за множество прекрасных воспоминаний, которые ты подарил нам своими действиями на ринге, но самое главное – за его пределами. Теперь ты вечен. Покойся с миром“, – говорится в сообщении Сулеймана.

Ранее в этом году Васкесу диагностировали саркому четвертой стадии. Васкес трижды завоевывал чемпионские пояса, он владел титулами IBF в 2004–2005 годах и дважды WBC — в 2005–2007 и 2007–2008 годах, пишет РБК.

Исраэль Васкес, чей агрессивный стиль принес ему прозвище Магнифико, был знаменит своей эпической тетралогией с соотечественником Рафаэлем Маркесом. Между 2007 и 2010 годами боксеры дрались четыре раза. Их поединки стали, пожалуй, одними из самых жестоких и захватывающих соревнований в боксе. Тогда Исраэль Васкес дважды победил и дважды проиграл: Рафаэль Маркес выиграл первый бой (отказ Васкеса в седьмом раунде) и четвертый (нокаут в третьем раунде), а Васкес одержал победу во втором бою (нокаут в шестом раунде) и в третьем (раздельное решение судей).

Журнал „Ринг“ объявил их второй поединок „Боем 2007 года“, а третья встреча получила признание „Бой года 2008“.

После четвертого боя с Рафаэлем Маркесом в 2010 году Исраэль Васкес завершил свою карьеру из-за многочисленных травм, в том числе отслоения сетчатки глаза. В 2016 году ему ампутировали один глаз. Мексиканский спортсмен после всего этого ходил с протезом, а на публику всегда надевал очки.

В 2020 году ему диагностировали еще одно неизлечимое заболевание — системный склероз. Это аутоиммунное заболевание, поражающее соединительную ткань. А в ноябре 2024 года стало известно, что Васкесу диагностировали еще и саркому четвертой стадии.

На профессиональном ринге он провел 49 боев, одержав 44 победы (из которых - 32 нокаутом) и потерпев 5 поражений.

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