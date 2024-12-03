Баскетбол
03.12.2024, 16:44

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: пярнуский „Садам“ на последних секундах упустил победу над „Авис Утилитас“

 
Rapla Avis Utilitas - Pärnu Sadam
Rapla Avis Utilitas - Pärnu Sadam
ФОТО: Siim Solman | Delfi Meedia

Во вторник, 3 ноября, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Садам“ из Пярну проиграла на домашней площадке „Авис Утилитас„ (Рапла) со счетом 78:80. Видеообзор и матч в записи видят все подписчики Delfi.

Героем команды из Рапла стал Маркус Руубель, который за 19 секунд до финальной сирены при отставании в два очка попал сложный дальний бросок, выведя гостей вперед — 79:78. После промаха Игоря Чумакова на Руубеле сфолили, и за две секунды до конца он реализовал один из двух штрафных. Дальний бросок Кристиана Брэдфорда с центра площадки в последние секунды оказался неточным.

„Садам“ подходил к матчу с серией из двух поражений. В последней игре команда уступила „Тартускому университету“ со счетом 94:91, а до этого неожиданно проиграла „Виймси“ (80:74). „Авис Утилитас“, напротив, успешно провела прошлые выходные, обыграв „ТалТех“ со счетом 93:91.

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