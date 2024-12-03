ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: команда „Тартуского университета“ с трудом обыграла главного аутсайдеру

Клуб из Кейла уверенно начал матч в Тарту, выиграв первую четверть со счетом 23:14 и сохраняя лидерство к перерыву — 42:34. После третьей четверти гости вели со счетом 77:69, а за пять минут до конца матча их преимущество составляло семь очков (76:69). Однако точный дальний бросок Мартина Паасоя помог хозяевам сравнять счет — 78:78.