Баскетбол
03.12.2024, 16:04

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: команда „Тартуского университета“ с трудом обыграла главного аутсайдеру

 
TalTech vs Tartu Ülikool 08.11.24
TalTech vs Tartu Ülikool 08.11.24
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Во вторник, 3 ноября, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Тартуского университета“ дома обыграла Кейласкую баскетбольную школу (КБШ) со счетом 89:85. Видеообзор и матч в записи видят все подписчики Delfi.

Клуб из Кейла уверенно начал матч в Тарту, выиграв первую четверть со счетом 23:14 и сохраняя лидерство к перерыву — 42:34. После третьей четверти гости вели со счетом 77:69, а за пять минут до конца матча их преимущество составляло семь очков (76:69). Однако точный дальний бросок Мартина Паасоя помог хозяевам сравнять счет — 78:78.

В концовке Райн Вейдеман и вовсе вывел хозяев вперед (82:80) с помощью штрафных, но Эгерт Халлер ответил трехочковым. Тем не менее, Вейдеман снова был точен, забросив дальний и реализовав штрафные, установив окончательный счет — 87:83. Гости не смогли отыграться в последние секунды встречи.

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