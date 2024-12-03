03.12.2024, 16:04
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: команда „Тартуского университета“ с трудом обыграла главного аутсайдеру
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник, 3 ноября, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Тартуского университета“ дома обыграла Кейласкую баскетбольную школу (КБШ) со счетом 89:85. Видеообзор и матч в записи видят все подписчики Delfi.
Клуб из Кейла уверенно начал матч в Тарту, выиграв первую четверть со счетом 23:14 и сохраняя лидерство к перерыву — 42:34. После третьей четверти гости вели со счетом 77:69, а за пять минут до конца матча их преимущество составляло семь очков (76:69). Однако точный дальний бросок Мартина Паасоя помог хозяевам сравнять счет — 78:78.
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