„Конец войны для Зеленского будет означать проведение новых выборов, и похвастаться ему нечем“. Эксперт о перспективах российско-украинского мира
Выстояв под первым, самым коварным натиском России в первом квартале 2022 года, Украина через 1000 дней широкомасштабного вторжения РФ столкнулась с комплексом проблем. Среди них – не только ускорение темпов продвижения российских войск и интернационализация боевых действий, но и нерешительность Запада. Администрация Байдена оказалась способной преимущественно к громким обещаниям, действия ЕС действенно тормозят путинферштееры, что в результате создает у России эффект безнаказанности, пишет политолог Евген Магда.
По гамбургскому счету
Планы Путина захватить Киев в результате блицкрига сегодня не являются секретом, однако тысячу дней назад им не суждено было сбыться. Украина сумела не только защитить свою столицу и отбросить агрессора на территорию Беларуси, но и продемонстрировала способность к контратакам, освободив осенью захваченную россиянами часть Харьковской области и деоккупировав Херсон – единственный областной центр, захваченный российскими войсками в 2022 году. К сожалению, эти успехи сыграли с украинским военно-политическим руководством злую шутку, и громко анонсированное контрнаступление в 2023 году не принесло желаемого успеха. Оно обернулось разве что информационным поводом, генерировавшим надежды и создававшим иллюзии.
Замена главнокомандующего Вооруженными силами (вместо Валерия Залужного у штурвала армии встал Александр Сырский) не привела к масштабным успехам защитников Украины. Увольнение Залужного и его команды прошло без объяснений со стороны президента Зеленского, а Сырский столкнулся с заметной активизацией наступления агрессора. Важные узлы обороны на Донбассе Бахмут и Авдеевка были потеряны после кровопролитных боев, россияне продвигаются к Покровску, который является не только важным логистическим центром для Сил обороны Украины, но и центром добычи необходимого для украинской металлургии коксующегося угля. Украина переживает заметные проблемы с мобилизацией: масштабная замена военных комиссаров летом 2023 года и отсутствие перспектив демобилизации для уже находящихся в составе Сил обороны Украины граждан делает процесс пополнения их рядов медленным и неэффективным.
Отмечу интересный момент: страны Запада промедлили на два месяца с предоставлением Украине разрешения использовать дальнобойные ракеты по целям на территории России. Возможно, это совпадение, но именно октябрь и ноябрь 2024 года стали для российской армии наиболее успешными в процессе оккупации южных и восточных областей Украины. Впрочем, выйти на границы Донецкой и окончательно занять Луганскую область, равно как и захватить Запорожье российским войскам вряд ли удастся в обозримой перспективе. В августе 2024-го украинские военные начали боевые действия на территории Курской области. Они фактически пересекли сакральные для Путина красные линии государственной границы РФ, ведь именно ему принадлежит выражение „границы России нигде не заканчиваются“.
Несколько месяцев боевых действий на безусловно признаваемых международным сообществом российскими территориях не стали причиной ядерной войны, более того – Путин комментирует их только в случае крайней необходимости. Эту операцию ВСУ, расцениваемую в украинском обществе неоднозначно, в будущем будут изучать и давать ей оценки историки, причем далеко не факт, что в двадцать первом веке, ведь прогнозировать сегодня сроки завершения российско-украинской войны вряд ли кто-то возьмется. Однако стратегам НАТО стоит учесть этот фактор.
Не „Орешником“ единым
В конце сентября 2024 года президент США Джо Байден и британский премьер Кир Стармер готовились предоставить Украине разрешение на использование дальнобойных ракет по территории России. Однако на политической авансцене появился Владимир Путин, анонсировавший изменение доктрины ядерного сдерживания России. По его словам, Россия будет готова использовать ядерное оружие даже против неядерного государства, поводом для асимметричного по силе ответа может стать атака ракет или дронов. Оформить президентским указом путинскую страшилку в Кремле удосужились спустя два месяца, вероятно, с чувством глубокого удовлетворения паникой, которую вызвало заявление кремлевского диктатора на Западе.
21 ноября, в День Достоинства и Свободы в Украине (иначе говоря, спустя 20 лет после начала Оранжевой революции, ставшей публичной пощечиной стремлению Путина сохранить Украину в сфере влияния Кремля) Россия нанесла удар по городу Днепр ракетой „Орешник“, призванной стать демонстрацией российского ракетного превосходства. Специалисты спорят по поводу классификации этой ракеты, является ли она межконтинентальной баллистической или ракетой средней дальности. Однако по интенсивности информационной кампании вокруг нее очевидно, что Кремль пытается представить эффектно атаковавшую Украину ракету в качестве „вундерваффе“ (чудо-оружия), способного изменить ход российско-украинской войны и вынудить Киев капитулировать. Совершенно неслучайно Путин в Астане во время саммита ОДКБ заявил, что Россия „готова к переговорам на прежних (унизительных для Украины) условиях“, пригрозив ударами по „центрам принятия решений в Киеве“.
России удалось перевести экономику на военные рельсы, при этом избегая мобилизационных мероприятий. Кремль платит желающим воевать в Украине звонкой монетой, рекрутируя их не только из граждан России, но и Глобального Юга. Последним обещана легализация их семей в России. Одновременно отмечу, что трудовые мигранты из Центральной Азии после теракта в Crocus City Hall в марте 2024 года пребывают под постоянным давлением российских властей. Увеличивают выплаты для желающих присоединиться к российской армии и в проблемных регионах РФ.
Еще одним интересным фактом стало привлечение для боевых действий в Украине солдат из Северной Кореи, которых, по оценкам украинской разведки, уже несколько тысяч на территории Курской области. Поддержка Ким Чен Ыном стала для Путина не только возможностью использовать новую порцию „пушечного мяса“, но и перспективой интернационализации боевых действий. Кремль охотно говорит о Третьей мировой войне, понимая, как этот термин пугает Запад. К тому же что-либо предпринять в смысле санкций против КНДР, экономика которой завязана на российскую и китайскую, Запад не может, и эта беспомощность дает Путину новые импульсы для демонстрации своего могущества.
Будет ошибочно полагать, будто Россия рассчитывает победить Украину на поле боя. Ракетные атаки на энергетическую инфраструктуру, постоянные атаки беспилотниками по объектам в регионах, слухи и дезинформация в анонимных Telegram-каналах, мощная дезинформационная кампания с способностью усиления воздействия заявлениями на самом высшем уровне – все это работает против Украины с целью расшатывания ее стабильности. Эта война идет преимущественно за мозги, а не территории. Украина отвечает атаками дронов с досягаемостью в радиусе 1000 километров и прицельными ракетными ударами, как, к примеру, по артиллерийскому арсеналу в Торопце Тверской области.
Евроатлантическое многообразие
Расчет России на возможное двоевластие и смутные времена после президентской кампании в США не оправдались. Дональд Трамп не только убедительно победил Камалу Харрис, но и способствовал созданию Республиканской партией большинства в обеих палатах Конгресса. Опираясь на трифекту (полное политическое доминирование партии в законодательной и исполнительной власти), усугубленную отсутствием необходимости держать в уме перспективу переизбрания, Трамп готовится после инаугурации 20 января 2025 года показать, что США и мир потеряли из-за его четырехлетнего отсутствия в Белом доме. Пока можно смело говорить о его отказе привлекать „взрослых“ республиканцев из числа сотрудников первой президентской каденции и ставке на личную преданность, усиленную, к примером, фактором Илона Маска. Мир оказался в „симулякре Трампа“, избрание которого у многих создало эффект его немедленного прихода к власти.
Стоит ли удивляться, что Германия в этой ситуации пошла на досрочные парламентские выборы, которые пройдут 23 февраля. Канцлеру Олафу Шольцу вряд ли удастся сохранить свое кресло, но политические арьергардные бои он настроен вести упорно. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен благодаря победе Трампа была избавлена проблем с формированием ее нового состава, в котором она захотела видеть больше женщин, делегированных странами ЕС на посты еврокомиссаров. Четверо из них стали вице-президентами ЕК. Впрочем, заниматься вопросами обороны и космоса будет опытный литовский политик Андрюс Кубилюс.
Есть ли у Запада общий подход к прекращению российско-украинской войны? Уходящая из Белого дома администрация Джозефа Байдена немало преуспела в том, чтобы помочь Украине не проиграть, но не создавать предпосылки для победы. Если так себя вело государство с крупнейшими оборонными ассигнованиями в мире, то что говорить о странах ЕС, которые никогда не были в восторге от роста военных расходов. Вирус путинферштеинга в Европе напоминает герпес: живет в организмах многих политиков, но проявляется не всегда. Эксперты ожидают более радикальных действий от Дональда Трампа, вот только полностью сбрасывать со счетов фактор Путина также не стоит: тот не для того развязывал агрессивную войну против Украины, чтобы просто пойти на попятную. Способны ли страны Запада принудить Россию к миру экономическими мерами – вопрос риторический, поскольку самые масштабные санкции против Кремля, внедряемые с 2022 года, превратились по факту в пугало, от которого шарахаются только самые глупые птицы.
В поисках геополитического спин-доктора
Украина выиграла схватку за свою субъектность в начале 2022 года, но была вынуждена втянуться в Войну за Независимость, изнурительную и требующую напряжения сил. Правильное публичное позиционирование самой масштабной в современном мире войны может помочь самой большой стране Европы выстоять в противостоянии с Россией. Определение матрицы Победы в данном случае является вопросом не только технологическим, но и элементом эффективности государственной власти Украины, критерием ее способности к диалогу и продуцированию общественных смыслов. Украина осталась по итогам 2024 года не только без формального приглашения вступить в НАТО (конечно же, после окончания боевых действий), но и получила только один из пяти обещанных Джо Байденом во время саммита Альянса в июле комплексов Patriot. Пример показательный, и о недопоставленном Западом оружии все громче говорит и Владимир Зеленский, поскольку этот фактор существенно ограничивает его персональное пространство для политического маневра.
Окончание войны для команды Зеленского будет означать проведение новых выборов. И козырей у действующей украинской власти немного. К примеру, свежесформированный состав Европейской комиссии, которую продолжает возглавлять Урсула фон дер Ляйен, вряд ли столкнется с необходимостью официально выказывать свою позицию по вопросу вступления Украины в ЕС. Однако процесс переговоров о присоединении к Евросоюзу Украины (и Молдовы), безусловно, стартует уже в ближайшее время.
Следует обратить внимание на тот факт, что в современном мире демократические ценности работают куда хуже, чем авторитарный политический компостер, сконструированный в России. Украина и без того сталкивается с постоянными соблазнами усилить авторитарный компонент в системе государственного управления, что на фоне масштабной коррупции и усталости общества от войны может привести к формированию революционной ситуации. Куда более перспективным выглядит переформатирование парламентского большинства в Верховной Раде в Коалицию Победы состава конституционного большинства, способную сформировать Правительство Победы. Такой вариант выглядит куда более жизнестойким, чем выпуск нового „плана Победы“ президентским офисом Зеленского.
Российско-украинская война означает, среди прочего, и окончательное прощание с Советским Союзом, две крупнейших республики которого сошлись на поле боя. Это требуется и от Запада: прощание с многочисленными практиками „холодной войны“ и business as usual как парадигмы в отношениях с Кремлем. После агрессии России против Украины, Европа и мир будут другими, и те, кто это поймет первыми, сумеют получить не только моральное удовлетворение, но и масштабные контракты на восстановление украинской экономики.
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