„Конец войны для Зеленского будет означать проведение новых выборов, и похвастаться ему нечем“. Эксперт о перспективах российско-украинского мира

Отмечу интересный момент: страны Запада промедлили на два месяца с предоставлением Украине разрешения использовать дальнобойные ракеты по целям на территории России. Возможно, это совпадение, но именно октябрь и ноябрь 2024 года стали для российской армии наиболее успешными в процессе оккупации южных и восточных областей Украины. Впрочем, выйти на границы Донецкой и окончательно занять Луганскую область, равно как и захватить Запорожье российским войскам вряд ли удастся в обозримой перспективе. В августе 2024-го украинские военные начали боевые действия на территории Курской области. Они фактически пересекли сакральные для Путина красные линии государственной границы РФ, ведь именно ему принадлежит выражение „границы России нигде не заканчиваются“.

Замена главнокомандующего Вооруженными силами (вместо Валерия Залужного у штурвала армии встал Александр Сырский) не привела к масштабным успехам защитников Украины. Увольнение Залужного и его команды прошло без объяснений со стороны президента Зеленского, а Сырский столкнулся с заметной активизацией наступления агрессора. Важные узлы обороны на Донбассе Бахмут и Авдеевка были потеряны после кровопролитных боев, россияне продвигаются к Покровску, который является не только важным логистическим центром для Сил обороны Украины, но и центром добычи необходимого для украинской металлургии коксующегося угля. Украина переживает заметные проблемы с мобилизацией: масштабная замена военных комиссаров летом 2023 года и отсутствие перспектив демобилизации для уже находящихся в составе Сил обороны Украины граждан делает процесс пополнения их рядов медленным и неэффективным.

Планы Путина захватить Киев в результате блицкрига сегодня не являются секретом, однако тысячу дней назад им не суждено было сбыться. Украина сумела не только защитить свою столицу и отбросить агрессора на территорию Беларуси, но и продемонстрировала способность к контратакам, освободив осенью захваченную россиянами часть Харьковской области и деоккупировав Херсон – единственный областной центр, захваченный российскими войсками в 2022 году. К сожалению, эти успехи сыграли с украинским военно-политическим руководством злую шутку, и громко анонсированное контрнаступление в 2023 году не принесло желаемого успеха. Оно обернулось разве что информационным поводом, генерировавшим надежды и создававшим иллюзии.

21 ноября, в День Достоинства и Свободы в Украине (иначе говоря, спустя 20 лет после начала Оранжевой революции, ставшей публичной пощечиной стремлению Путина сохранить Украину в сфере влияния Кремля) Россия нанесла удар по городу Днепр ракетой „Орешник“, призванной стать демонстрацией российского ракетного превосходства. Специалисты спорят по поводу классификации этой ракеты, является ли она межконтинентальной баллистической или ракетой средней дальности. Однако по интенсивности информационной кампании вокруг нее очевидно, что Кремль пытается представить эффектно атаковавшую Украину ракету в качестве „вундерваффе“ (чудо-оружия), способного изменить ход российско-украинской войны и вынудить Киев капитулировать. Совершенно неслучайно Путин в Астане во время саммита ОДКБ заявил, что Россия „готова к переговорам на прежних (унизительных для Украины) условиях“, пригрозив ударами по „центрам принятия решений в Киеве“.

В конце сентября 2024 года президент США Джо Байден и британский премьер Кир Стармер готовились предоставить Украине разрешение на использование дальнобойных ракет по территории России. Однако на политической авансцене появился Владимир Путин, анонсировавший изменение доктрины ядерного сдерживания России. По его словам, Россия будет готова использовать ядерное оружие даже против неядерного государства, поводом для асимметричного по силе ответа может стать атака ракет или дронов. Оформить президентским указом путинскую страшилку в Кремле удосужились спустя два месяца, вероятно, с чувством глубокого удовлетворения паникой, которую вызвало заявление кремлевского диктатора на Западе.

Несколько месяцев боевых действий на безусловно признаваемых международным сообществом российскими территориях не стали причиной ядерной войны, более того – Путин комментирует их только в случае крайней необходимости. Эту операцию ВСУ, расцениваемую в украинском обществе неоднозначно, в будущем будут изучать и давать ей оценки историки, причем далеко не факт, что в двадцать первом веке, ведь прогнозировать сегодня сроки завершения российско-украинской войны вряд ли кто-то возьмется. Однако стратегам НАТО стоит учесть этот фактор.

Расчет России на возможное двоевластие и смутные времена после президентской кампании в США не оправдались. Дональд Трамп не только убедительно победил Камалу Харрис, но и способствовал созданию Республиканской партией большинства в обеих палатах Конгресса. Опираясь на трифекту (полное политическое доминирование партии в законодательной и исполнительной власти), усугубленную отсутствием необходимости держать в уме перспективу переизбрания, Трамп готовится после инаугурации 20 января 2025 года показать, что США и мир потеряли из-за его четырехлетнего отсутствия в Белом доме. Пока можно смело говорить о его отказе привлекать „взрослых“ республиканцев из числа сотрудников первой президентской каденции и ставке на личную преданность, усиленную, к примером, фактором Илона Маска. Мир оказался в „симулякре Трампа“, избрание которого у многих создало эффект его немедленного прихода к власти.

Будет ошибочно полагать, будто Россия рассчитывает победить Украину на поле боя. Ракетные атаки на энергетическую инфраструктуру, постоянные атаки беспилотниками по объектам в регионах, слухи и дезинформация в анонимных Telegram-каналах, мощная дезинформационная кампания с способностью усиления воздействия заявлениями на самом высшем уровне – все это работает против Украины с целью расшатывания ее стабильности. Эта война идет преимущественно за мозги, а не территории. Украина отвечает атаками дронов с досягаемостью в радиусе 1000 километров и прицельными ракетными ударами, как, к примеру, по артиллерийскому арсеналу в Торопце Тверской области.

Еще одним интересным фактом стало привлечение для боевых действий в Украине солдат из Северной Кореи, которых, по оценкам украинской разведки, уже несколько тысяч на территории Курской области. Поддержка Ким Чен Ыном стала для Путина не только возможностью использовать новую порцию „пушечного мяса“, но и перспективой интернационализации боевых действий. Кремль охотно говорит о Третьей мировой войне, понимая, как этот термин пугает Запад. К тому же что-либо предпринять в смысле санкций против КНДР, экономика которой завязана на российскую и китайскую, Запад не может, и эта беспомощность дает Путину новые импульсы для демонстрации своего могущества.

России удалось перевести экономику на военные рельсы, при этом избегая мобилизационных мероприятий. Кремль платит желающим воевать в Украине звонкой монетой, рекрутируя их не только из граждан России, но и Глобального Юга. Последним обещана легализация их семей в России. Одновременно отмечу, что трудовые мигранты из Центральной Азии после теракта в Crocus City Hall в марте 2024 года пребывают под постоянным давлением российских властей. Увеличивают выплаты для желающих присоединиться к российской армии и в проблемных регионах РФ.

Стоит ли удивляться, что Германия в этой ситуации пошла на досрочные парламентские выборы, которые пройдут 23 февраля. Канцлеру Олафу Шольцу вряд ли удастся сохранить свое кресло, но политические арьергардные бои он настроен вести упорно. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен благодаря победе Трампа была избавлена проблем с формированием ее нового состава, в котором она захотела видеть больше женщин, делегированных странами ЕС на посты еврокомиссаров. Четверо из них стали вице-президентами ЕК. Впрочем, заниматься вопросами обороны и космоса будет опытный литовский политик Андрюс Кубилюс.

Есть ли у Запада общий подход к прекращению российско-украинской войны? Уходящая из Белого дома администрация Джозефа Байдена немало преуспела в том, чтобы помочь Украине не проиграть, но не создавать предпосылки для победы. Если так себя вело государство с крупнейшими оборонными ассигнованиями в мире, то что говорить о странах ЕС, которые никогда не были в восторге от роста военных расходов. Вирус путинферштеинга в Европе напоминает герпес: живет в организмах многих политиков, но проявляется не всегда. Эксперты ожидают более радикальных действий от Дональда Трампа, вот только полностью сбрасывать со счетов фактор Путина также не стоит: тот не для того развязывал агрессивную войну против Украины, чтобы просто пойти на попятную. Способны ли страны Запада принудить Россию к миру экономическими мерами – вопрос риторический, поскольку самые масштабные санкции против Кремля, внедряемые с 2022 года, превратились по факту в пугало, от которого шарахаются только самые глупые птицы.

В поисках геополитического спин-доктора