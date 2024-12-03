ФОТО | Эстонские красавицы-фитнесистки завершили сезон на вершине мирового рейтинга
На прошлых выходных в Риме состоялся турнир IFBB Diamond Cup, на котором успешно выступили четыре эстонские спортсменки.
Анастасия Тойкка заняла первое место в категории „велнесс“ для женщин до 163 см и также стала абсолютной чемпионкой в этой категории.
Регина Целик финишировала второй в категории „фитнес-бикини“ до 169 см, а Каролийне Холтер заняла седьмое место в той же категории. Беатрис Алонсо заняла третье место в категории „велнесс“ для женщин выше 163 см.
Это был последний турнир сезона, на котором можно было заработать очки для мирового рейтинга IFBB. Анастасия Тойкка завершила сезон на первом месте в категории „велнесс“, как среди женщин, так и в категории мастерс. Регина Целик возглавляет рейтинг в категории „фитнес-бикини“.
Кульминацией осеннего соревновательного сезона станет женский чемпионат мира, который пройдет с 16 по 19 декабря в Токио.