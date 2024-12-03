„Эффективность“ гибридных атак снижается, уступая место угрозам прямого столкновения“ — социолог о миграционном кризисе
Три года назад на беларуско-польской границе сотни человек пытались прорваться на территорию Евросоюза. Это был самый острый пик миграционного кризиса, инициированного Минском и Москвой. Проблема стала перманентной, хотя ушла с первых страниц мировых изданий. А что происходит на границе Евросоюза сейчас, и подтвердились ли недавние опасения политиков стран Балтии и Польши? Эти вопросы „Новая газета.Балтия“ задала беларускому социологу Геннадию Коршунову, который последние годы отслеживает и анализирует эту ситуацию.
В этом году тренд сломался
В середине октября представители министерств внутренних дел стран Евросоюза призвали ужесточить правила и в упрощенном режиме отправлять в страну происхождения тех, кто незаконно попал на территорию ЕС. На встрече политики стран Балтии и Польши высказывали опасения, что в ближайшее время может случиться очередной всплеск атак на границы.
— Это более чем оправдано, — говорит Геннадий Коршунов. — Статистика предыдущих трех лет показывала, что пики миграционных атак с территории Беларуси на границу с Евросоюзом приходились на сентябрь-октябрь или октябрь-ноябрь. Но не в этом году.
Эксперт констатирует, что в 2024-м тренд сломался: в октябре-ноябре произошло затишье, а пик пришелся на апрель-май, когда суммарное число несанкционированных попыток пересечь границу ЕС с территории Беларуси превышало 6-7 тысяч в месяц.
— Возможно, беларуские власти хотели улучшить положение на международной арене в преддверии выборов в США, — предполагает социолог. — Это косвенно подтверждается нынешней риторикой Лукашенко, который рассыпался в похвалах в адрес Дональда Трампа после победы на выборах.
К примеру, в январе 2021 года было предпринято более 2,5 тысячи попыток атаковать границы ЕС из Беларуси. В том же месяце 2023-го — на 20% меньше, а в январе 2024-го их зафиксировали всего около сотни.
В 2024-м основная масса мигрантов атаковала границы Евросоюза летом. Но в июле число попыток стало снижаться. При этом традиционно наибольшее давление испытывала Польша. Однако в июне социолог зафиксировал аномалию — тогда дважды с заметным ростом напряжения сталкивалась Латвия.
— В это время могли происходить переговоры по освобождению политических заключённых, — напоминает Геннадий Коршунов. — После этого беларуские власти четыре раза объявляли об освобождении политзаключенных (параллельно происходили массовые задержания новых — прим.). Однако увязать эти данные в общую картину сложно, поскольку мы не имеем объективных подтверждений: очевидно, дипломатические отношения между Беларусью и странами Запада поддерживаются, но их масштаб и частоту представить сложно.
По мнению эксперта, управление миграционными потоками в Беларуси происходит на нескольких уровнях. На высшем дается общая установка, которая касается направлений и интенсивности. А с какой скоростью и как реализуется поставленная задача, зависит от ряда факторов — логистических, погодных и других.
— Поэтому делать прогнозы в условиях большой волатильности данных сложно, — заключает он.
„По инерции режим Лукашенко продолжает организовывать миграционные атаки“
За последние годы Польша и страны Балтии предприняли ряд действий, которые позволяют нивелировать миграционные атаки. Застать врасплох специальные службы уже не удается.
Хотя государства, столкнувшиеся с миграционным кризисом, получили изрядную долю критики со стороны правозащитных организаций, в частности, за практику выталкивания мигрантов.
— Риторика о гуманитарном кризисе остается, она используется различными политическими силами, но ее воздействие в политическом пространстве снижается, — считает Геннадий Коршунов.
В то же время в условиях войны в Украине, по его наблюдениям, миграционный кризис занимает все меньше места в публичном пространстве, уступая место перспективам уже не гибридных атак, а прямого военного столкновения.
— По инерции режим Лукашенко продолжает организовывать миграционные атаки, — говорит социолог. — Тем самым демонстрирует Кремлю, что участвует в противостоянии с Западом. А параллельно пытается разыграть дипломатическую карту, подавая сигналы другой стороне о желании начать диалог. Если же с этой затеей ничего не выходит, то он наращивает давление на границы.
„Вопрос войны прорабатывается“
Как бы не хотелось беларускому режиму, „эффективность“ миграционных атак снижается. Кажется, что проблема купирована. Чего ждать?
— Риторически ситуация развивается в направлении прямого столкновения, — полагает Геннадий Коршунов. — Если Россия получит ситуацию, которую сможет интерпретировать как победу в войне с Украиной, то вырастают шансы, что она повторит нечто подобное с другими государствами Европы — в первую очередь странами Балтии.
Для режима Лукашенко такое развитие событий не является оптимальным. Но определенную подготовку в информационном поле он ведет, буквально в каждом выступлении критикуя Запад.
— Сейчас происходит милитаризация беларуского режима: создание новых силовых подразделений, усиление внутренних войск, привлечение к псевдовоенной службе инкассаторов, охотников и так далее, — замечает эксперт.
Однако Запад тоже готовится. На границах с Беларусью и Россией возводят заградительные сооружения, происходит закупка вооружений, направляются дополнительные силы НАТО.
— Вопрос войны прорабатывается, и определенное действие в этом русле ведется, — заключает социолог.