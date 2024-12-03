„Эффективность“ гибридных атак снижается, уступая место угрозам прямого столкновения“ — социолог о миграционном кризисе

В этом году тренд сломался

В середине октября представители министерств внутренних дел стран Евросоюза призвали ужесточить правила и в упрощенном режиме отправлять в страну происхождения тех, кто незаконно попал на территорию ЕС. На встрече политики стран Балтии и Польши высказывали опасения, что в ближайшее время может случиться очередной всплеск атак на границы.

— Это более чем оправдано, — говорит Геннадий Коршунов. — Статистика предыдущих трех лет показывала, что пики миграционных атак с территории Беларуси на границу с Евросоюзом приходились на сентябрь-октябрь или октябрь-ноябрь. Но не в этом году.

Эксперт констатирует, что в 2024-м тренд сломался: в октябре-ноябре произошло затишье, а пик пришелся на апрель-май, когда суммарное число несанкционированных попыток пересечь границу ЕС с территории Беларуси превышало 6-7 тысяч в месяц.

— Возможно, беларуские власти хотели улучшить положение на международной арене в преддверии выборов в США, — предполагает социолог. — Это косвенно подтверждается нынешней риторикой Лукашенко, который рассыпался в похвалах в адрес Дональда Трампа после победы на выборах.

К примеру, в январе 2021 года было предпринято более 2,5 тысячи попыток атаковать границы ЕС из Беларуси. В том же месяце 2023-го — на 20% меньше, а в январе 2024-го их зафиксировали всего около сотни.

В 2024-м основная масса мигрантов атаковала границы Евросоюза летом. Но в июле число попыток стало снижаться. При этом традиционно наибольшее давление испытывала Польша. Однако в июне социолог зафиксировал аномалию — тогда дважды с заметным ростом напряжения сталкивалась Латвия.