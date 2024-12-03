Половые органы в крови, несколько собак беременны! Пожар в доме выявил жуткую фабрику по производству щенков

Пожар, затронувший также квартиру, где содержались собаки, начался 29 ноября после 20:00. К моменту прибытия спасателей часть людей уже вышла из дома, но восемь человек все еще оставались запертыми внутри. „Помимо эвакуированных людей, из одной квартиры дома в ходе спасательной операции было выведено более 30 собак, которые, к счастью, не пострадали. Жителям одного подъезда разрешили вернуться в свои квартиры“, - говорится в сообщении Спасательного департамента. На самом деле собак было в два раза больше, в состоянии одна хуже другой.

Эстонский союз защиты животных и НКО Aita Mind Koju, посетивший на днях место происшествия, насчитал 58 собак. Однако это число не является окончательным, поскольку несколько сук еще беременны. Есть также основания полагать, что заводчики спрятали часть выведенных на продажу щенков.

НКО Aita Mind Koju стала „богаче“ на 32 чихуахуа, 12 из них — щенки. „У одной суки камень в мочевом пузыре размером с кирпич. У самок из петли течет кровь, у одного самца пенис совсем фиолетовый – будто вот-вот отпадет! У них шатаются зубы, многим приходится очищать рот“, - описала состояние своих новых подопечных Ирмели Грёнберг, владелица НКО, по словам которой, в основном это молодые, максимум пятилетние животные.

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Она предположила, что часть щенков могли спрятать, поскольку не всем самкам с набухшими молочными железами их давали, из-за чего у них и возникли проблемы. „Цифры не складываются, где-то еще должны быть щенки. Когда мы приходили, они были спрятаны в ящике и куче тряпок“, - сказала она.