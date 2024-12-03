Половые органы в крови, несколько собак беременны! Пожар в доме выявил жуткую фабрику по производству щенков
Пожар, вспыхнувший в минувшие выходные в многоквартирном доме в Румму, выявил фабрику по производству щенков, у заводчиков которой происходил такой бардак с разведением, что зоозащитным организациям понадобится несколько десятков тысяч евро, чтобы помочь питомцам. Среди 58 спасенных собак были обнаружены как щенки, так и взрослые особи с почти разорванными в клочья репродуктивными органами. Сколько сук в настоящее время беременны, еще предстоит выяснить.
Пожар, затронувший также квартиру, где содержались собаки, начался 29 ноября после 20:00. К моменту прибытия спасателей часть людей уже вышла из дома, но восемь человек все еще оставались запертыми внутри. „Помимо эвакуированных людей, из одной квартиры дома в ходе спасательной операции было выведено более 30 собак, которые, к счастью, не пострадали. Жителям одного подъезда разрешили вернуться в свои квартиры“, - говорится в сообщении Спасательного департамента. На самом деле собак было в два раза больше, в состоянии одна хуже другой.
Эстонский союз защиты животных и НКО Aita Mind Koju, посетивший на днях место происшествия, насчитал 58 собак. Однако это число не является окончательным, поскольку несколько сук еще беременны. Есть также основания полагать, что заводчики спрятали часть выведенных на продажу щенков.
НКО Aita Mind Koju стала „богаче“ на 32 чихуахуа, 12 из них — щенки. „У одной суки камень в мочевом пузыре размером с кирпич. У самок из петли течет кровь, у одного самца пенис совсем фиолетовый – будто вот-вот отпадет! У них шатаются зубы, многим приходится очищать рот“, - описала состояние своих новых подопечных Ирмели Грёнберг, владелица НКО, по словам которой, в основном это молодые, максимум пятилетние животные.
Она предположила, что часть щенков могли спрятать, поскольку не всем самкам с набухшими молочными железами их давали, из-за чего у них и возникли проблемы. „Цифры не складываются, где-то еще должны быть щенки. Когда мы приходили, они были спрятаны в ящике и куче тряпок“, - сказала она.
Эстонское общество защиты животных также поделилось жуткими описаниями : „В крохотной квартирке пахло экскрементами, но теперь там и вода, вызванная тушением пожара... Квартира была заставлена клетками от края до края, и невозможно определить количество собак, которых такм запирали. Воняли клетки, воняли собаки, воняло всё живое. Состояние шерсти и когтей собак соответствовало обычному состоянию „фабричных“с животных... Можно только догадываться, что происходит во рту и в ушах животных“.
У одной из собак, находящихся под их опекой, начались судороги, и ее пришлось немедленно доставить в отделение неотложной помощи животным.
По данным зоозащитников, Департаменту сельского хозяйства и продовольствия (PTA) уже было известно о фабрике по производству щенков - союз сам передал им информацию, полученную год назад. Из-за пожара чиновникам PTA пришлось приехать на выходные, чтобы своими глазами увидеть обострившуюся ситуацию и признать, что животных следовало забрать как можно скорее. Теперь их распределили между двумя НКО, которые, в свою очередь, сделали все, чтобы найти собакам передержку.
Ведущий специалист Пыхьяского отдела PTA Харлес Кауп заявил, что чиновники действительно были знакомы с этим местом и что заводчикам уже делались предписания. „Если иногда нам приходится изымать животных сразу по прибытии, но во время проверки ситуация в этой семье не показалась такой уж плохой. Мы сделали предписание, соблюдение которого планировалось проверить в ближайшее время, но пожар ускорил дело“, - пояснил он. Кауп добавил, что мужчина и женщина, которые держали собак, не являются гражданами Эстонии.
Отчуждение затянулось еще и потому, что такое большое количество собак просто некуда было разместить — у PTA есть договор с Varjupaikade MTÜ, где из-за недавнего большого количества отчуждений для вновь прибывших уже нет места. „Эти выходные показали, что мы умеем сотрудничать с НКО“, - отметтил чиновник
Помимо того, что большое количество собак больны и травмированы, огромные средства тратятся на их стерилизацию, кастрацию, борьбу с паразитами и вакцинацию. „Это „подарок“ в несколько десятков тысяч евро“, — оценила состояние здоровья своих подопечных Ирмели Грёнберг.
Поскольку НКО работают только за счет пожертвований, они искренне просят о помощи добрых людей:
EE672200221071060269
а также:
Eestimaa Loomakaitse Liit
Пояснение „RUMMU KOERAVABRIK“
EE742200221052074915 (Swedbank)
EE441010220252652225 (SEB)
EE181700017004664286 (Luminor Bank)
EE087700771003771380 (LHV Pank)
EE824204278617897405 (Coop Pank)
Телефоны для пожертвований
9000 777 (5.–)
9000 888 (10.–)
*Необходимо прослушать приветственный текст до конца, иначе пожертвование не пройдет.