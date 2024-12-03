ФОТО | В Ида-Вирумаа два медвежонка упали в водохранилище

Как сообщает Спасательный департамент, вчера, 2 декабря, в 10:33 спасателям Кивиыли поступил вызов на Сонда теэ в волости Люганузе в Кивиыли, где в водохранилище были замечены два медвежонка. Медведица с одним из своих детенышей находилась на горе. В районе карьера два медвежонка упали в одно из водохранилищ с покрытыми скользкой пленкой краями и пытались выбраться на берег, но безуспешно.

Спасатели попросили в целях безопасности вызвать на место охотников и сотрудников полиции. Спасатели установили на берегу водохранилища лестницу и применили специальный инструмент для спасения животных. Им удалось довести одного из медвежат до лестницы, откуда животное выбралось самостоятельно. Второго медвежонка вытащили с при помощи приспособлений.

Спасательная операция благополучно завершилась в 11:43. Спасатели благодарят полицию, охотников и представителей Kiviõli Keemiatööstus за сотрудничество.

Животные время от времени падают в водоемы

Дикие животные довольно часто застревают в водоемах, и, чтобы выбраться, нуждаются в помощи людей. Так, около месяца назад в городе Тарту спасателям пришлось вытаскивать из воды косулю.

В субботу, 9 ноября, в 11:33 спасатели получили вызов в Тарту, где возле моста Каарсилла в воде заметили косулю, отчаянно плывущую против течения.

Сначала оказавшееся в воде животное при помощи частного судна удалось направить от зоны с бетонными стенами вверх по течению, где оно смогло самостоятельно забраться на берег, но, напуганное зрителями, убежало обратно в воду.

Тем не менее, спасателям удалось схватить животное за рог и затащить в лодку, после чего его накрыли одеялом. На лодке косулю доставили вверх по течению и выпустили в естественную срезу обитания в районе Квиссентали.

„Вот что происходит, когда уничтожают леса. Животным больше негде находиться“, — прокомментировала в социальных сетях одна местная жительница. Другие добавили, что, возможно, косулю напугала собака.

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