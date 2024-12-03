03.12.2024, 13:15
Название фракции Евграфова „Центристская партия“ исчезло с официального сайта Нарвы. В чем причина?(2)
+ скриншоты с официальной страницы города
ФОТО: | Delfi Meedia
На последнем заседании Нарвского городского собрания, 30 ноября, когда вотум мэру приграничного города центристу Яану Тоотсу не прошел, Алексей Евграфов (Центристская партия) объявил о создании фракции, которую назвал Keskerakond. По данным RusDelfi, с регистрацией названия новой фракции возникли сложности, потому что в канцелярии засомневались, можно ли назвать фракцию, в точности повторив название партии.
Некоторое время название фракции все же провисело на официальной городской странице в разделе „Члены горсобрания“, где напротив фамилии самого Евграфова значилось „Председатель фракции „Центристская партия“.
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