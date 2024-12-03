Новости Ида-Вирумаа
03.12.2024, 13:15

Название фракции Евграфова „Центристская партия“ исчезло с официального сайта Нарвы. В чем причина?

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+ скриншоты с официальной страницы города
Евграфов на заседании Нарвского городского собрания 30.11.2024
Евграфов на заседании Нарвского городского собрания 30.11.2024
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

На последнем заседании Нарвского городского собрания, 30 ноября, когда вотум мэру приграничного города центристу Яану Тоотсу не прошел, Алексей Евграфов (Центристская партия) объявил о создании фракции, которую назвал Keskerakond. По данным RusDelfi, с регистрацией названия новой фракции возникли сложности, потому что в канцелярии засомневались, можно ли назвать фракцию, в точности повторив название партии.

Некоторое время название фракции все же провисело на официальной городской странице в разделе „Члены горсобрания“, где напротив фамилии самого Евграфова значилось „Председатель фракции „Центристская партия“.

Как только RusDelfi отправил запрос в канцелярию Нарвского горсобрания, название „фракция Keskerakond“ со странички исчезла. Теперь фракции будто бы и нет, и напротив имени Евграфова и членов его команды - пустота.

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