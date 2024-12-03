СМИ: в НАТО „нет консенсуса“ для приглашения Украины в альянс. Киев заявил, что откажется от любых форматов, кроме членства

Встреча глав МИД пройдет в Брюсселе 3 и 4 декабря, передает „Медуза“. „Потребуются недели и месяцы, чтобы достичь консенсуса. Я не думаю, что это произойдет завтра, я был бы очень удивлен“, — сказал высокопоставленный дипломат НАТО.

Тем не менее ожидается, что украинская делегация поднимет вопрос о приглашении в альянс на заседании Совета НАТО — Украина в рамках министерской встречи 3 декабря, пишет Deutsche Welle.

По словам американского чиновника, встреча будет сосредоточена на усилении поддержки Украины, чтобы она оказалась в максимально сильной позиции в следующем году перед началом возможных переговоров. В рамках этого лучшим способом остается резкое увеличение финансирования, поставок боеприпасов и мобилизация, добавил он.

Вместе с этим МИД Украины озвучил официальную позицию ведомства, в которой говорится, что Киев откажется от любых альтернативных членству форматов. Заявление украинского МИД приводит „Европейская правда“.

„Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств является лишь полноправное членство Украины в НАТО“, — говорится в документе.

Отказ от любых других форматов кроме членства объясняется „опытом Будапештского меморандума“. „Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО“, — заявили в МИД.

В ведомстве обратились к США и Великобритании, подписавшим Будапештский меморандум, а также к Франции ​​и Китаю, которые к нему присоединились, и ко всем участникам Договора о нераспространении ядерного оружия с призывом „политически поддержать приглашение Украины в НАТО уже сейчас“.

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