В Германии подростков за убийство украинских спортсменов посадили на 10 лет

На момент совершения преступления обвиняемым было от 14 до 16 лет, поэтому дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних в закрытом режиме, и многие его детали не разглашаются. В частности, осталась неизвестной причина конфликта между жертвами и преступниками. Изначально обвинение считало, что нападение на спортсменов было совершено из-за того, что они прибыли из Украины. Однако этот мотив, как указано в судебном решении, не подтвердился, пишет Deutsche Welle.

По информации агентства dpa, один из подсудимых признался в нападении с ножом, а другие — в нанесении ударов. Прокуратура просила для них от девяти с половиной до десяти лет лишения свободы. При вынесении приговора были учтены и другие правонарушения, совершенные подсудимыми. Известно, что трое из них уже до убийства украинцев неоднократно совершали преступления. По данным СМИ, одного из фигурантов дела ранее задерживали за грабежи и нанесение телесных повреждений.

Приговоры земельного суда в Эссене (Германия) еще не вступили в законную силу.

Нападение на украинских баскетболистов

Нападение на украинских подростков, игравших за баскетбольный клуб Art Giants Düsseldorf, было совершено вечером 10 февраля 2024 года на главном вокзале Оберхаузена. 18-летний Артем Козаченко и 17-летний Владимир Ермаков ехали в автобусе и намеревались пересесть на поезд, следовавший в Дюссельдорф.

В автобусе у них возник конфликт с компанией подростков, которые, по словам свидетелей, неоднократно провоцировали украинцев. Те старались избежать конфликта, но после того, как они вышли из автобуса, подростки окружили их и атаковали: сначала кулаками и дубинкой, а затем - двумя ножами.

Владимир Ермаков скончался от ранений в тот же вечер в больнице во время экстренной операции. Артем Козаченко умер через 10 дней в реанимации от септической полиорганной недостаточности. Оба подростка прибыли в Германию в 2023 году, спасаясь от войны в Украине.

Решения в отношении осужденных не являются окончательными, защита намерена подать апелляцию, передает WDR.

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