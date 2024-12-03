В Германии подростков за убийство украинских спортсменов посадили на 10 лет
Двоих подростков в Германии приговорили к десяти годам, еще двоих — к восьми с половиной за убийство украинских спортсменов. По версии следствия, непосредственно преступление совершил только один из них, трое других присутствовали на месте.
На момент совершения преступления обвиняемым было от 14 до 16 лет, поэтому дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних в закрытом режиме, и многие его детали не разглашаются. В частности, осталась неизвестной причина конфликта между жертвами и преступниками. Изначально обвинение считало, что нападение на спортсменов было совершено из-за того, что они прибыли из Украины. Однако этот мотив, как указано в судебном решении, не подтвердился, пишет Deutsche Welle.
По информации агентства dpa, один из подсудимых признался в нападении с ножом, а другие — в нанесении ударов. Прокуратура просила для них от девяти с половиной до десяти лет лишения свободы. При вынесении приговора были учтены и другие правонарушения, совершенные подсудимыми. Известно, что трое из них уже до убийства украинцев неоднократно совершали преступления. По данным СМИ, одного из фигурантов дела ранее задерживали за грабежи и нанесение телесных повреждений.
Приговоры земельного суда в Эссене (Германия) еще не вступили в законную силу.
Нападение на украинских баскетболистов
Нападение на украинских подростков, игравших за баскетбольный клуб Art Giants Düsseldorf, было совершено вечером 10 февраля 2024 года на главном вокзале Оберхаузена. 18-летний Артем Козаченко и 17-летний Владимир Ермаков ехали в автобусе и намеревались пересесть на поезд, следовавший в Дюссельдорф.
В автобусе у них возник конфликт с компанией подростков, которые, по словам свидетелей, неоднократно провоцировали украинцев. Те старались избежать конфликта, но после того, как они вышли из автобуса, подростки окружили их и атаковали: сначала кулаками и дубинкой, а затем - двумя ножами.
Владимир Ермаков скончался от ранений в тот же вечер в больнице во время экстренной операции. Артем Козаченко умер через 10 дней в реанимации от септической полиорганной недостаточности. Оба подростка прибыли в Германию в 2023 году, спасаясь от войны в Украине.
Решения в отношении осужденных не являются окончательными, защита намерена подать апелляцию, передает WDR.