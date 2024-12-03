Ефимова одержала уверенную победу на своей коронной дистанции, а 15-летняя талантливая спортсменка установила три рекорда Эстонии за вечер

Сборная Эстонии продолжает свое выступления на чемпионате Северных стран по плаванию, который проходит в Дании.

Энели Ефимова одержала победу на своей коронной дистанции — 100 метров брассом, показав результат 1.04,29. Ранее в Таллине она проплыла эту дистанцию за 1.04,16. Серебро также досталось эстонской спортсменке: Мария Романюк установила личный рекорд — 1.05,67.

Особенно выдающимся стал вечер для 15-летней Маари Рандвяли, которая трижды обновила национальные рекорды. На дистанции 50 метров баттерфляем она выиграла золото, показав молодежный рекорд — 26,92. На 200 метров вольным стилем она вновь обновила молодежный рекорд Эстонии с результатом 2.00,13. Завершился её день участием в эстафете 4x100 метров комплексным стилем, где команда установила новый взрослый рекорд страны — 4.05,15. В эстафете участвовали также Полина Совтса, Эгле Салу и Кирке Мадар.

Марк Илтшишин установил новый юниорский рекорд Эстонии на дистанции 1500 метров вольным стилем, проплыв за 15.10,44.

Кроме того, на пьедестал поднялись Артур Тоблер, Оливер Кулпак, Кирке Мадар, Сийм Кескюла, Эгле Салу и парапловец Рихард Лейб.

В воскресенье Энели Ефимова выиграла 200 м брассом с результатом 2.22,65, опередив ближайшую соперницу более чем на 4 секунды.

Эстонские пловцы обновили несколько рекордов: Маари Рандвяли установила юниорский рекорд на 400 м вольным стилем (4.14,79), заняв третье место среди юниоров, а Мириам Юрисоо — юниорский рекорд на 200 м баттерфляем (2.16,15), став второй.

Женская эстафетная команда (4x200 м вольным стилем) установила национальный рекорд (8.17,07), а мужская команда обновила юниорский рекорд (7.22,27).

На пьедестал поднялись также Ларс Себастиан Антониак, Георг Филиппов и Ричард Лейб.

Чемпионат завершится сегодня вечером.

В этом году чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште, столице Венгрии.

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