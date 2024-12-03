03.12.2024, 10:25
Посол Эстонии в ОАЭ стояла рядом с представителем талибов. Афганцев шокировала женщина с непокрытой головой, и они отредактировали фото(6)
ФОТО: välisministeerium
На прошлой неделе вместе с другими дипломатами новый посол Эстонии Мария Беловас передала верительные грамоты президенту Объединенных Арабских Эмиратов.
Прием, организованный президентом Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном, прошел очень хорошо. Только афганский посол, принадлежащий к правящему в Афганистане исламскому движению „Талибан“, явно чувствовал себя не в своей тарелке.
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