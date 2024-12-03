Посол Эстонии в ОАЭ стояла рядом с представителем талибов. Афганцев шокировала женщина с непокрытой головой, и они отредактировали фото

Прием, организованный президентом Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном, прошел очень хорошо. Только афганский посол, принадлежащий к правящему в Афганистане исламскому движению „Талибан“, явно чувствовал себя не в своей тарелке.

Известно, что правительство там более жестко ограничивает права женщин, чем в любой другой стране. В этом году в отношении женщин в Афганистане были введены новые суровые ограничения, согласно которым женщинам теперь даже запрещено выступать публично. Показывать свое лицо и непокрытые участки тела им запрещено уже давно.