Ушёл из жизни известный эстонский подводник, шестикратный чемпион Европы

Арвет-Иманд Компус был выдающимся спортсменом-подводником, который также достиг успехов в плавании и водном поло. В период с 1968 по 1972 годы он завоевал 6 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали на чемпионатах Европы по подводному ориентированию. В 1973 году он стал бронзовым призером чемпионата мира, укрепив свой статус одного из лучших подводных спортсменов своего времени.