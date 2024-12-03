Ушёл из жизни известный эстонский подводник, шестикратный чемпион Европы
Шестикратный чемпион Европы по подводному плаванию и подводному ориентированию Арвет-Иманд Компус ушел из жизни на 82-м году, сообщила Федерация подводного спорта Эстонии.
Арвет-Иманд Компус был выдающимся спортсменом-подводником, который также достиг успехов в плавании и водном поло. В период с 1968 по 1972 годы он завоевал 6 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали на чемпионатах Европы по подводному ориентированию. В 1973 году он стал бронзовым призером чемпионата мира, укрепив свой статус одного из лучших подводных спортсменов своего времени.
На чемпионатах СССР Компус выиграл 12 золотых медалей, а на чемпионатах Эстонии — 35 титулов, став одной из ярчайших фигур в истории эстонского спорта.
После завершения спортивной карьеры он активно развивал подводный спорт, работая судьей и занимая руководящие должности в Федерации подводного спорта Эстонии. С 1996 по 2000 год Компус был вице-президентом организации, продолжая вносить значительный вклад в развитие этого вида спорта.