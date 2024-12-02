ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1013-й день) | В декабре Германия передаст Киеву дополнительные танки Leopard и системы ПВО IRIS-T

В Тернополе на западе Украины российский „шахед“ или его обломок попал в жилую пятиэтажку, местные власти сообщают об одном погибшем и нескольких раненых. Глава Тернопольской областной администрации Вячеслав Негода написал в соцсетях, что в результате попадания беспилотника в дом возник пожар, есть тяжелораненые, и один человек погиб. Был ли этот „шахед“ сбит, украинские источники не уточняют. „Есть один погибший. Это 45-летний житель города Тернополь. Также 4 жителя этого дома ранены. Один человек, а именно жена погибшего — тяжело ранена. Она получила тяжелые ожоги“, — рассказал Некогда (цитата по изданию „Суспильне“).

Глава администрации Киева утром объявил, что за ночь в окрестностях украинской столицы были сбиты или перехвачены около 20 российских беспилотников-камикадзе.„Дронов было немало и они заходили как и раньше — волнами и с разных направлений. Силами обороны было выявлено и обезврежено разными способами около двух десятков вражеских БПЛА, которые потенциально угрожали Киеву. В столице без разрушений и пострадавших“, — гласит сообщение в телеграм-канале Киевской городской военной администрации

Министерство обороны России утверждает, что за ночь над тремя приграничными областями и аннексированным Крымом были сбиты 15 украинских беспилотников. Согласно краткому сообщению министерства, восемь беспилотников были сбиты над Курской областью, четыре — над Брянской, два — над Крымом и и один — над Белгородской областью.

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев. Это первая поездка Шольца в Украину с июня 2022 года. По приезде Шольц пообещал, что до конца года Германия (как отмечает Deutsche Welle, „второй по важности“ поставщик оружия Украине после США) выделит новый пакет военной помощи на 650 миллионов евро. В него, уточнили в Минобороны ФРГ, войдут системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки Leopard 1 и ударные беспилотники. В Киеве Шольц встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, вместе они посетили один из госпиталей, где проходят лечение раненые солдаты ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не хватает ресурсов для того, чтобы освободить оккупированные территории. Об этом он сказал в интервью Kyodo News. Он допустил возможность дипломатического решения конфликта, но только при гарантии ненападения России. „У нас не хватает сил, чтобы вернуть Крым. У нашей армии сейчас недостаточно сил, так и есть. Да, нужно найти дипломатическое решение. Но только после того, как мы поймем, что мы настолько сильны, что [гарантируем, что] они не начнут новую агрессию, то можно будет думать про другие дипломатические шаги“, — сказал Зеленский в интервью японским журналистам.

Российский олигарх Константин Малофеев, находящийся под западными санкциями, заявил газете Financial Times, что президент Владимир Путин, скорее всего, отклонит предложенный недавно специальным посланником Трампа Китом Келлогом мирный план по урегулированию войны в Украине. По мнению Малофеева, чтобы переговоры „были конструктивными, нужно говорить не о будущем Украины, а о будущем Европы и мира“. Москва будет рассматривать мирное соглашение как устойчивое только в том случае, если Трамп согласится обсуждать другие глобальные конфликты, включая войны на Ближнем Востоке и укрепляющийся альянс России с Китаем, а также признает Украину частью ключевых интересов Кремля, заявил олигарх.