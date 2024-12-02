Правда ли, что в польской школе повесили объявление, призывающее украинских детей не восхвалять Бандеру?
В ноябре 2024 года в Сети распространилось фото объявления, в котором прописаны правила поведения для украинских детей в некой польской школе. В частности, им запрещено публично восхищаться Степаном Бандерой и необходимо говорить по-польски. Мы проверили достоверность этой новости.
22 ноября Telegram-каналы и СМИ опубликовали снимок объявления, размещённого на пробковой доске, как утверждается, в одной из польских школ. На листе бумаги на польском языке перечислены нормы поведения, якобы действующие для детей из Украины. Правила состоят из шести пунктов: „В школе старайся говорить по-польски; относись с уважением к своим сверстникам; запрещается восхваление Бандеры; соблюдай правила безопасности до и после уроков; ешь и пей только свою еду и напитки; используй только свои школьные принадлежности“. В вирусных постах нередко уточняется: такие объявления появляются потому, что с этого года дети украинских беженцев в обязательном порядке должны посещать польские школы и у многих из них возникли проблемы с адаптацией. При этом некоторые ресурсы утверждают, что новые правила поведения действуют только в одной школе, тогда как другие сообщают об их повсеместном применении.Фото объявления опубликовали, например, Telegram-каналы „Соловьёв“ (191 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Украина.ру“ (136 000), „Voblya • новости“ (128 000), „Осташко! Важное“ (102 000), „Кот Костян — официальный канал“ (81 000), а также издания „Другая Украина“ и Newsland.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Польша приняла около миллиона беженцев. До недавнего времени большинство несовершеннолетних, уехавших из-за войны, продолжали учиться удалённо в своих украинских школах. Однако с 1 июля в Польше изменили условия для получения пособий: теперь дети украинских беженцев должны посещать местные образовательные учреждения. Это требование ввели из-за отсутствия координации с ответственными украинскими ведомствами — выяснить, действительно ли ребёнок продолжает учиться онлайн, было крайне сложно. Если беженцы не записали детей в польское учебное заведение, государство может отказать им в выплате пособий на ребёнка в общей сложности на 800 злотых (около $200).
В вирусных постах утверждается, что именно из-за этого нововведения в польских школах и появились памятки для детей украинских беженцев. Однако учебный год в Польше начинается в сентябре, так что размещение таких объявлений лишь спустя три месяца может показаться несвоевременным. Более того, ещё до изменений в польском законодательстве в местных школах числилось до 145 000 детей из Украины. После ужесточения требований к получению пособий их количество выросло ещё на 20 000 (в три-четыре раза меньше, чем ожидали власти). Ни до этого, ни после в авторитетных польских СМИ не было публикаций о том, что школы и другие образовательные учреждения вводят специальные правила этикета для детей беженцев из соседней страны.
Вместе со снимком самого объявления Telegram-каналы распространяли скриншот публикации в соцсети X, где фото, судя по всему, было размещено впервые. Этот твит существует, он появился 22 ноября в 16:23 по московскому времени в блоге пользователя @Jh78079099. Подпись гласит, что фото ему якобы прислала коллега. Также автор пишет, что третье правило (запрет на восхваление Бандеры) должно быть закреплено в уставе каждой школы Польши.
В этом блоге часто появляются антимигрантские публикации и посты непосредственно против украинцев в Польше. @Jh78079099 также распространял разобранный „Проверено“ фейк о том, что в Полтаве детей заставляли сдавать кровь для шведских инструкторов, якобы раненных в результате российского удара. В описании этого анонимного профиля сказано: „Эксперт по внутренней политике. Думаю, что пишу. Пишу то, что думаю“. Он был зарегистрирован в марте 2021 года, однако посты на странице стали появляться регулярно только этим летом.
Хотя твит не стал вирусным, набрав на момент написания этого разбора меньше 24 000 просмотров и всего 27 репостов, а его автора сложно назвать популярным блогером (65 подписчиков), прокремлёвские Telegram-каналы подозрительно быстро отреагировали на публикацию. Самый ранний русскоязычный пост об рассматриваемом объявлении, который обнаружило „Проверено“, появился в Telegram-канале „Кот Костян — официальный канал“ 22 ноября в 18:36 по московскому времени, то есть спустя примерно два часа. В комментариях к твиту @Jh78079099 некоторые пользователи спрашивали, в каком именно учебном заведении повесили это объявление, на что автор публикации заявил: „Ответ можно найти в новостях“.
Четыре дня спустя пользователь X с юзернеймом @iranskaonuca, задававший эти вопросы, написал, что объявление висит в начальной школе №5 в городе Константынув-Лудзки.
Однако на официальном сайте этой школы об объявлении ничего не говорится, хотя отдельная страница посвящена правилам поведения учеников. В опубликованном там же уставе учебного заведения прописано, что школа обязуется создать подготовительное отделение для учащихся, не знающих польский язык и нуждающихся в дополнительной адаптации к образовательному процессу.
Фотография объявления распространилась преимущественно в русскоязычных источниках. На польском языке, помимо немногочисленных постов в соцсетях, упоминание правил для учащихся из Украины встречается только на сайте Poland News — Pravda, польской версии прокремлёвского новостного сайта Pravda. „Проверено“ не удалось обнаружить других снимков объявления в соцсетях, равно как и сообщений о нём в авторитетных польских и украинских СМИ.
Как минимум с конца 2022 года Telegram-каналы регулярно публикуют фейковые объявления, которые якобы были сфотографированы в разнообразных украинских и западных учреждениях, в том числе образовательных. Для создания подобных подделок используются снимки плакатов на схожих пробковых или пластиковых досках, а их содержание дискредитирует украинцев или демонстрирует, как жители западных стран недовольны наплывом беженцев. „Проверено“ выпускало большой разбор о том, как появляются и распространяются подобные фейки.
Таким образом, сообщение об объявлении, где перечислены правила поведения для украинских школьников в польской школе, впервые появилось в анонимном антиукраинском блоге в соцсети X, а его подлинность не подтверждается никакими авторитетными источниками.
Итог: Фейк