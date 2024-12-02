Правда ли, что в польской школе повесили объявление, призывающее украинских детей не восхвалять Бандеру?

22 ноября Telegram-каналы и СМИ опубликовали снимок объявления, размещённого на пробковой доске, как утверждается, в одной из польских школ. На листе бумаги на польском языке перечислены нормы поведения, якобы действующие для детей из Украины. Правила состоят из шести пунктов: „В школе старайся говорить по-польски; относись с уважением к своим сверстникам; запрещается восхваление Бандеры; соблюдай правила безопасности до и после уроков; ешь и пей только свою еду и напитки; используй только свои школьные принадлежности“. В вирусных постах нередко уточняется: такие объявления появляются потому, что с этого года дети украинских беженцев в обязательном порядке должны посещать польские школы и у многих из них возникли проблемы с адаптацией. При этом некоторые ресурсы утверждают, что новые правила поведения действуют только в одной школе, тогда как другие сообщают об их повсеместном применении.Фото объявления опубликовали, например, Telegram-каналы „Соловьёв“ (191 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Украина.ру“ (136 000), „Voblya • новости“ (128 000), „Осташко! Важное“ (102 000), „Кот Костян — официальный канал“ (81 000), а также издания „Другая Украина“ и Newsland.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Польша приняла около миллиона беженцев. До недавнего времени большинство несовершеннолетних, уехавших из-за войны, продолжали учиться удалённо в своих украинских школах. Однако с 1 июля в Польше изменили условия для получения пособий: теперь дети украинских беженцев должны посещать местные образовательные учреждения. Это требование ввели из-за отсутствия координации с ответственными украинскими ведомствами — выяснить, действительно ли ребёнок продолжает учиться онлайн, было крайне сложно. Если беженцы не записали детей в польское учебное заведение, государство может отказать им в выплате пособий на ребёнка в общей сложности на 800 злотых (около $200).