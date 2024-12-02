Пророссийского евродепутата хотят лишить неприкосновенности

В Европейский парламент внесены два отдельных запроса о снятии депутатской неприкосновенности с депутата из ультраправой группы „Европа суверенных наций“ Петра Быстрона - члена правопопулистской партии „Альтернатива для Германии“ (АдГ). Оба запроса будут обсуждаться 4 декабря юридическим комитетом Европарламента, о чем свидетельствует расписание заседания этого комитета, опубликованное в понедельник, 2 декабря.

Как сообщил DW источник в Европарламенте, первый запрос обоснован предполагаемым взяточничеством и отмыванием денег, второй - предполагаемой антиконституционной и/или террористической деятельностью Быстрона. Докладчиками по темам назначены соответственно евродепутаты Паскаль Пьера и Доминик Тарчиньский. В пресс-службе Европарламента пояснили, что подобные слушания, как правило, инициируются по просьбе властей страны, гражданином которой является евродепутат, в данном случае это Германия.

Юридический комитет Европарламента проведет закрытую дискуссию

Юридический комитет Европарламента проведет 4 декабря закрытую дискуссию, после чего у Быстрона будет возможность предъявить свои аргументы. Затем будет составлен доклад комитета и состоится голосование его членов, в случае положительного решения вопрос о лишении неприкосновенности вынесут на тайное голосование в пленуме Европарламента.

Петр Быстрон - не единственный евродепутат, в отношении которого была запущена эта процедура. На заседании будут обсуждаться запросы еще по семи кандидатам, но Быстрон - единственный немец в списке и единственный парламентарий, снятие неприкосновенности с которого рассматривается по двум отдельным причинам.

Ранее СМИ сообщали, что Петр Быстрон был вовлечен в деятельность прокремлевской медиаплатформы Voice of Europe. По информации издания Die Zeit, которое совместно с рядом СМИ Чехии, Польши, Бельгии и Франции, а также с передачей Kontraste немецкого общественно-правового телеканала ARD провело журналистское расследование, Быстрон, его однопартиец Максимилиан Кра и ряд других депутатов входили в круг вероятных получателей материального вознаграждения за поддержку работы портала Voice of Europe, которое могло составить до 2 млн евро.

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