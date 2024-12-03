В Narva Vesi определили бюджет на следующий год. Что будет с тарифами на воду в Нарве?

„Вода в городе должна быть доступна для населения вне зависимости от уровня доходов, рост тарифов в следующем году мы не планируем“, - сказал RusDelfi председатель совета Narva Vesi Игорь Андреев.

По его словам, достаточно серьезные суммы водоканал планирует выделить для замены устаревшего технологического оборудования на канализационно-очистной станции, на закупку новой гидродинамической машины для промывки инженерных сетей под давлением, а также на внедрение современной системы мониторинга, чтобы можно было быстро выявлять аварийные участки и обнаруживать утечки. „Все деньги, которые мы получили и еще получим в этом году, мы вкладываем в те меры, которые помогут сдерживать тарифы“, - акцентировал председатель совета.

„Хочу также отметить два проекта, которые мы планируем реализовать в 2025 году, - добавил Андреев. - Это строительство солнечной электростанции мощность 100kW и проект по использованию биогаза, который образуется при очистке сточных вод. Его можно использовать для снижения затрат на тепло. Всей потребности предприятия мы этим, конечно, не покроем, но экономия будет, и в условиях роста цен на энергоресурсы эти инвестиции станут разумным шагом для снижения затрат и сдерживания роста тарифов“.

На вопрос „Почему раньше у компании не было возможности уделить средства на модернизацию и не повышать цены в прошлом году“ Игорь Андреев ответил, что в 2022 году слишком резко выросли цены на электроэнергию, затем в 2023 году компания столкнулась с тем, что пришлось повысить затраты на отопление, что не могло не скаазаться на тарифах. И только в этом году они пришли к возможности инвестировать в технические изменения, которые будут помогать не уйти Narva Vesi в минус в случае скачков цен на энерго- и теплоносители. Кроме того, как отметил Андреев, компания Narva Vesi является муниципальной, а значит, не гонится за большой прибылью, думая прежде всего об интересах горожан.

Бюджет на следующий год был утвержден в компании 14 ноября.