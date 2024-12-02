Эстонская команда заняла второе место на хоккейном турнире „3 на 3“ в Латвии

Эстонская команда (Team Estonia), составленная из кандидатов в национальную сборную, продемонстрировала отличные результаты на выставочном турнире по хоккею 3x3, который прошел в минувшие выходные в Латвии. Эстонцы заняли второе место, уступив в финале латвийскому клубу „Мого“.

В турнире, который проводился с участием четырёх команд, встретились:

Team Estonia

Латвийские клубы: „Мого“, „Земгале“, „Лиепая“

Каждая команда сыграла по одному матчу с каждым из соперников на групповом этапе. Итоговая турнирная таблица определила участников финальных игр. Турнир проходил на катке размером 23×48 метров, а команды могли состоять из не более 12 игроков и двух вратарей.

Команда Эстонии уверенно начала турнир с победы над „Лиепая“ (3:1) и продолжила отличную игру, одержав победу над „Земгале“ (7:3). Единственное поражение на групповом этапе было принесено клубом „Мого“ (1:2). В финале эстонская команда вновь встретилась с „Мого“, показала достойное сопротивление, но уступила с минимальным счётом 2:3.

В ходе турнира эстонская команда продемонстрировала результативную атакующую игру. Лидерами по числу заброшенных шайб стали Андре Линде, Никита Пузаков и Патрик Коокмаа, каждый из которых отметился тремя голами. Также свой вклад в успех команды внесли Рико-Мардер Велья, Даниил Фурса, Вадим Васёнкин и Савелий Новиков, забросившие по одной шайбе.

Выступление Team Estonia продемонстрировало высокий уровень эстонского хоккея в формате 3x3. Команда доказала свою конкурентоспособность, уступив только сильному сопернику в упорной борьбе, пишет Эстонский хоккейный союз.

Мероприятие было организовано Латвийской федерацией хоккея (ЛФХ) совместно с Международной хоккейной ассоциацией 3x3 (3x3IHA) при поддержке Международной федерации хоккея (IIHF).

В будущем Международная федерация хоккея (IIHF) планирует включить формат хоккея 3×3 в программу Олимпийских игр. Официальное заявление об этом намерении ожидается в январе 2025 года.

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