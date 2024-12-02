У Нарвы попросили помощь в размере 10 000 евро на нужды хоккейной команды „Паэмурру“

Информируя о необходимости финансирования нужд хоккейной команды, директор нарвской спортивной школы „Паэмурру“ Леонид Гулов сообщает, что из запрашиваемой суммы 9000 евро требуется на покупку клюшек. Об этом пишет Gazeta.ee.

Действующий чемпион Эстонии по хоккею, нарвская команда „Паэмурру“, сейчас отчаянно сражается с соперниками, чтобы удержать чемпионский титул, тем самым защитив спортивную честь Нарвы.

В минувшую субботу, 30 ноября, под неистовую поддержку своих болельщиков, заполонивших нарвский Ледовый холл, хоккеисты „Паэмурру“ разгромили тартуский „Вялк“ со счетом 7:2.

А впереди еще немало игр чемпионата Эстонии, который завершится только весной 2025 года.

Как рассказал „Нарвской газете“ Гулов, мало кто знает, что клюшки — это очень расходный инвентарь. „Они ломаются практически постоянно, почти каждый раз, часто по 2-3 за игру, и у любого хоккеиста всегда в запасе их должно быть несколько“, – пояснил директор нарвской спортивной школы „Паэмурру“.

А одна клюшка для серьезных игр, отметил Гулов, сейчас стоит минимум 150 евро, есть и по 200, и дороже. Кстати, пара хоккейных коньков – это как минимум 500 евро.

„Также еще уточню, что сенсации из нашей заявки делать не стоит, это обычная практика финансирования спортшколы на следующий бюджетный год“, – добавил Гулов.

От подчеркнул, что заявка подана с учетом расходов на следующий игровой сезон, а на текущий период нарвские хоккеисты инвентарем обеспечены. „Так что из-за нехватки клюшек из соревнований Нарва не „выпадет“, – отмел слухи директор спортшколы „Паэмурру“.

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