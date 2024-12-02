Эстония, Латвия и Литва ввели запрет на въезд для 11 представителей властей Грузии

По словам Цахкна, запрет на въезд был введен за участие этих людей в грубых нарушениях прав человека и насильственное подавление законных протестов в Грузии.

„Народ Грузии имеет право бороться за свои права, потому что правящая партия лгала своему народу долгое время и систематически, и у людей есть право выражать своё мнение в протестах. Насилие, направленное против протестующих, является непропорциональным и нарушает права человека“, — сказал Цахкна.

В частности, санкции были введены против Бидзины Иванишвили, почётного председателя правящей партии Грузии „Грузинская мечта“. Иванишвили считается настоящим архитектором политики грузинского правительства и, следовательно, ответственным за репрессии против прозападных сил в стране. Кроме того, санкции были наложены на министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури.

Другие представители властей Грузии, попавшие под санкции, включают Шалву Бедойдзе (заместителя министра Грузии), Георгия Бутхуци (заместителя министра Грузии), Иосеба Челидзе (заместителя министра Грузии), Александра Дарахвелидзе (заместителя министра Грузии), Вахтанга Гомелаури (министра внутренних дел Грузии), Мирзу Кезавадзе (заместителя директора отдела специальных заданий Министерства внутренних дел Грузии), Звиада Харазишвили (директора отдела специальных заданий Министерства внутренних дел Грузии), Теймураза Купатадзе (директора отдела центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии), Милиери Лагазаури (заместителя директора отдела специальных заданий Министерства внутренних дел Грузии) и Ваджа Сиарадзе (директора патрульной полиции Министерства внутренних дел Грузии).

Запрет на въезд был введён также Латвией и Литвой.

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