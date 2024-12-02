Столтенберг: Киев может временно уступить занятые РФ регионы

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг считает временные уступки Москве захваченных российскими войсками украинских территорий возможным вариантом для быстрого завершения войны, пишет DW. „Если линия прекращения огня означает, что Россия продолжит контролировать все оккупированные территории, то это не значит, что Украина должна навсегда отказаться от этих земель“, - сказал будущий председатель Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) порталу „Table.Briefings“ в интервью, обнародованном в понедельник, 2 декабря.

При этом Столтенберг подчеркнул важность того, чтобы Украина получила гарантии безопасности в обмен на временные территориальные уступки. Это могут быть гарантии в виде членства в НАТО, а также „другие варианты вооружения и поддержки Украины“, - отметил норвежский политик.

Столтенберг поддержал требование президента Украины Владимира Зеленского не уступать России территорий в случае прекращения огня, но выразил мнение, что в свете текущей военной ситуации в Украине это маловероятно. „Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, эта линия в идеале должна охватывать все территории, которые в настоящее время контролирует Россия. Но мы видим, что это не обязательно будет реалистично в ближайшем будущем“, - отметил бывший генсек НАТО.

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