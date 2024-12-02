ВИДЕО | В Гвинее произошла футбольная трагедия, в результате которой погибло более 50 человек
В Гвинее в результате давки после стычки болельщиков, возникшей из-за спорного решения судьи, погибли около 56 человек. Фанаты бросали камни и выбежали на поле, а полиция применила слезоточивый газ.
В крупнейшем городе южной Гвинеи, Нзерекоре, десятки футбольных фанатов, в том числе дети, погибли в давке, когда правоохранители пытались подавить столкновения, возникшие во время матча на переполненном стадионе. Инцидент произошел 1 декабря во время финала местного турнира между командами Лабе и Нзерекоре, сообщил премьер-министр Гвинеи Амаду Оури Бах.
„Во время давки были зафиксированы жертвы“, — отметил Бах, однако точное количество погибших не уточнил. Коалиция политических партий сообщила, что в результате трагедии погибли десятки людей, а многие были ранены.
По данным местных СМИ, силовики использовали слезоточивый газ, чтобы остановить хаос, возникший после назначения спорного пенальти в ходе футбольного матча.
По информации местного издания Media Guinea, спорный пенальти, назначенный во время матча, вызвал ярость болельщиков, которые начали бросать камни. В ответ службы безопасности применили слезоточивый газ, что лишь усугубило ситуацию. Среди погибших есть дети, а несколько пострадавших находятся в критическом состоянии и получают медицинскую помощь.
Коалиция „Национальный альянс за альтернативу и демократию“ призвала провести расследование происшествия, утверждая, что турнир был организован с целью поддержать „незаконные и неуместные“ политические амбиции военного лидера.
Гвинея находится под контролем военных с 2021 года, когда они свергли президента Альфа Конде. После переворота в стране была отложена возвращение к гражданскому правлению. Мамади Думбуя, ставший президентом, заявил, что его действия направлены на предотвращение хаоса в стране, но его критикуют за то, что он не оправдал ожиданий.
На неподтвержденных видеозаписях, представленных BBC и AFP, можно увидеть несколько детей среди людей, лежащих на земле. Также на снимках запечатлены фанаты, которые пытаются выбраться со стадиона, карабкаясь через стены. Впоследствии правительство Гвинеи сообщило, что в результате трагедии погибли около 56 человек, а многие получили ранения. Большинство жертв стали жертвами давки, произошедшей во время хаоса на стадионе.