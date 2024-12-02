ВИДЕО | В Гвинее произошла футбольная трагедия, в результате которой погибло более 50 человек

В крупнейшем городе южной Гвинеи, Нзерекоре, десятки футбольных фанатов, в том числе дети, погибли в давке, когда правоохранители пытались подавить столкновения, возникшие во время матча на переполненном стадионе. Инцидент произошел 1 декабря во время финала местного турнира между командами Лабе и Нзерекоре, сообщил премьер-министр Гвинеи Амаду Оури Бах.

„Во время давки были зафиксированы жертвы“, — отметил Бах, однако точное количество погибших не уточнил. Коалиция политических партий сообщила, что в результате трагедии погибли десятки людей, а многие были ранены.

По данным местных СМИ, силовики использовали слезоточивый газ, чтобы остановить хаос, возникший после назначения спорного пенальти в ходе футбольного матча.

По информации местного издания Media Guinea, спорный пенальти, назначенный во время матча, вызвал ярость болельщиков, которые начали бросать камни. В ответ службы безопасности применили слезоточивый газ, что лишь усугубило ситуацию. Среди погибших есть дети, а несколько пострадавших находятся в критическом состоянии и получают медицинскую помощь.

Коалиция „Национальный альянс за альтернативу и демократию“ призвала провести расследование происшествия, утверждая, что турнир был организован с целью поддержать „незаконные и неуместные“ политические амбиции военного лидера.

Гвинея находится под контролем военных с 2021 года, когда они свергли президента Альфа Конде. После переворота в стране была отложена возвращение к гражданскому правлению. Мамади Думбуя, ставший президентом, заявил, что его действия направлены на предотвращение хаоса в стране, но его критикуют за то, что он не оправдал ожиданий.