Когда в следующий раз выдвинут вотум недоверия Яану Тоотсу?

Чтобы председатель городского собрания принял заявление депутатов о том, что они хотят выдвинуть вотум недоверия мэру на очередной сессии, под заявлением должно стоять не менее восьми подписей, пояснила Татьяна Стольфат, нынешний председатель горсобрания Нарвы. А дальше сессия может пройти или в очередном заявленном порядке - раз в месяц, или может быть объявлена досрочно по решению председателя горсобрания.

По словам Катри Райк, пока рано говорить, как именно фракции Respekt и Narva 2.0 будут действовать дальше. Обе фракции проведут свои собрания во вторник, 3 декабря.

„После этого мы решим, как двигаться, суббота была полна сюрпризов, результат, что в президиуме горсобрания нет нашего представителя, нас не устраивает, поэтому вопрос вотума недоверия Наталии Умаровой остается точно. Что именно мы предпримем, станет ясно только завтра. Пока люди вернулись к своим рабочим обязанностям, потому что нормально работать было сложно последние пару недель“, - сказала RusDelfi Райк.

Напомним, что 30 ноября на сессии городского собрания Нарвы депутаты голосовали за то, принимать или нет вотум недоверия мэру. Он не прошел, соответственно, выборы нового мэра не состоялись. Недавно образованная коалиция из депутатских фракций Respekt во главе с Катри Райк и Narva 2.0, председателем которой является Михаил Стальнухин, не смогла сменить власть. В частности, не прошел заявленный вотум недоверия заместителю председателя горсобрания Наталии Умаровой. Оба раза для положительного решения о смене власти не хватало одного голоса.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивлени Интерес Никакое Грусть Злость Отправить