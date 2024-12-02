Пять иностранцев не впустили в Эстонию, капитану лодки вынесли предупреждение за забывчивость – что еще случилось на границе в Нарве в минувшие выходные(1)
Запрет на въезд в Эстонию из-за поддельного водительского удостоверения, устное предупреждение капитана небольшого судна за нарушение правил передвиженя по реке, отсутствие необходимых документов или угроза общественному порядку – все это зафиксировал Департамент полиции и погранохраны в прошедшие выходные на Нарвском погранпункте.
30 ноября при въезде в Эстонию пограничники досмотрели гражданина России и среди его личных вещей нашли полностью поддельное водительское удостоверение. Документ был конфискован. Мужчине запретили въезжать в страну, он вернулся в Россию.
Днем ранее капитан небольшой лодки не зарегистрировал свое возвращение из Нарвы. Пограничники связались с мужчиной, который признался, что забыл это сделать. Ему устно вынесли предупреждение.
Всего в минувшие выходные на погранпункте в Нарве пограничники не пустили в Эстонию двух граждан России и двух граждан Молдовы, а также одного гражданина Украины. Чаще всего причиной запрета на въезд становились отсутствие необходимых документов, непонятные показания или угроза общественному порядку.