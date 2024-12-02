ФОТО и ВИДЕО | „Калев“ и 39-летний Клаван остались в высшей лиге, а „Виймси“ и 47-летний Опер снова испытали разочарование

Неделю назад в Виймси игра завершилась вничью (1:1) и оставила все вопросы открытыми. Решающий ответный матч стал кульминацией сезона. На стадионе „Спортланд арена“ собралось 650 зрителей, которые не были разочарованы захватывающим зрелищем.

Первый тайм, судя по статистике, прошел под диктовку „Калева“. Однако это не принесло желаемого результата — столичный клуб так и не смог нанести ни одного удара в створ ворот. Лучший шанс упустил Грегор Лехтметс, сын тренера „Виймси“ Иво Лехтметса.

После перерыва команда из Виймси, занявшая второе место в первой лиге, набрала ход. На 58-й минуте Грегор Лехтметс, оттеснив опытного Рагнара Клавана, пробил великолепно, но мяч угодил в перекладину.

Шансы „Виймси“ на заветную путевку в высшую лигу уменьшились на 80-й минуте, когда команда осталась в меньшинстве. Судья, первоначально показавший желтую карточку Кену-Мартену Таммевески, после видеоповтора изменил её на красную за опасный фол против Тристана Теэвяли.

Несмотря на это, „Виймси“ стойко держался до конца основного времени, и счет остался 0:0. Судьба путевки в элиту решилась в дополнительное время. На 93-й минуте Вадим Михайлов, вышедший на замену, без помех пробил с острого угла, и мяч срикошетил в ворота от вратаря и капитана „Виймси“ Карла-Ромета Нымма, принеся победу „Калеву“ и спася его сезон.

При этом „Виймси“ был так близок к тому, чтобы сравнять счет, даже играя вдесятером. На 108-й минуте Грегор Лехтметс снова взял на себя ответственность и пробил по воротам „Калева“ из центра штрафной площади, но мяч, как и в первый раз, угодил в штангу — ту самую, в которую он уже бил чуть меньше часа назад.

Что касается самоотдачи команды, то это ярко продемонстрировало и появление на поле в последние шесть минут Андреса Опера — 47-летнего лучшего бомбардира в истории сборной Эстонии.