ФОТО и ВИДЕО | „Калев“ и 39-летний Клаван остались в высшей лиге, а „Виймси“ и 47-летний Опер снова испытали разочарование
Год назад футбольная команда „Калев“ завоевала бронзовую медаль в высшей лиге и получила право выступать в еврокубках, в этом сезоне едва не потеряла место в элите. В переходных матчах с „Виймси“ клуб сумел сохранить прописку в высшем дивизионе только благодаря голу в дополнительное время.
Неделю назад в Виймси игра завершилась вничью (1:1) и оставила все вопросы открытыми. Решающий ответный матч стал кульминацией сезона. На стадионе „Спортланд арена“ собралось 650 зрителей, которые не были разочарованы захватывающим зрелищем.
Первый тайм, судя по статистике, прошел под диктовку „Калева“. Однако это не принесло желаемого результата — столичный клуб так и не смог нанести ни одного удара в створ ворот. Лучший шанс упустил Грегор Лехтметс, сын тренера „Виймси“ Иво Лехтметса.
После перерыва команда из Виймси, занявшая второе место в первой лиге, набрала ход. На 58-й минуте Грегор Лехтметс, оттеснив опытного Рагнара Клавана, пробил великолепно, но мяч угодил в перекладину.
Шансы „Виймси“ на заветную путевку в высшую лигу уменьшились на 80-й минуте, когда команда осталась в меньшинстве. Судья, первоначально показавший желтую карточку Кену-Мартену Таммевески, после видеоповтора изменил её на красную за опасный фол против Тристана Теэвяли.
Несмотря на это, „Виймси“ стойко держался до конца основного времени, и счет остался 0:0. Судьба путевки в элиту решилась в дополнительное время. На 93-й минуте Вадим Михайлов, вышедший на замену, без помех пробил с острого угла, и мяч срикошетил в ворота от вратаря и капитана „Виймси“ Карла-Ромета Нымма, принеся победу „Калеву“ и спася его сезон.
При этом „Виймси“ был так близок к тому, чтобы сравнять счет, даже играя вдесятером. На 108-й минуте Грегор Лехтметс снова взял на себя ответственность и пробил по воротам „Калева“ из центра штрафной площади, но мяч, как и в первый раз, угодил в штангу — ту самую, в которую он уже бил чуть меньше часа назад.
Что касается самоотдачи команды, то это ярко продемонстрировало и появление на поле в последние шесть минут Андреса Опера — 47-летнего лучшего бомбардира в истории сборной Эстонии.
В прошлом году „Виймси“ также принимал участие в переходных матчах. Тогда в первом матче команда потерпела крупное поражение от „Таммеки“ со счетом 0:5, но в ответной встрече сыграла ничью 1:1. „Крупное прошлогоднее поражение от „Таммеки“ пошло на пользу нашему сезону в этом году. Мы сделали из этого правильные выводы. Сезон показал, по играм с „Курессааре“ и „Левадией“, что мы можем конкурировать с клубами высшей лиги“, — отметил Андрес Опер.
Из-за поражения от „Калева“ „Виймси“ вновь предстоит играть в первой лиге и в следующем сезоне. „Боевой дух был, безусловно, нашим преимуществом. Ребята показали характер. Никто не должен опускать голову. Нужно немного залечить раны, отдохнуть и начать всё сначала“, — отметил опытный нападающий Андрес Опер. Он также добавил, что пока не может сказать ничего конкретного о своих дальнейших планах.
„К сожалению, в этот раз у меня не было возможности забить. Сейчас получилось так. Надеялся помочь. Я ещё могу бегать и тренироваться, но больших планов не строю. Было бы здорово помочь команде попасть в высшую лигу, но основную работу всё-таки проделали другие. Иво (главный тренер „Виймси“ Иво Лехтметс) — гений. Он очень хорошо подаёт свои идеи ребятам, и благодаря этому мы добились таких результатов“, — подчеркнул Опер.
Ранее стало известно, что прямую путевку в элитный дивизион завоевал „Харью“ из Лаагри, который в следующем сезоне заменит в высшей лиге „Нымме Юнайтед“.