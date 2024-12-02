ОТ РЕДАКЦИИ | Борьба в грязи по-нарвски: политики не думают ни о своей репутации, ни об интересах города

Последние недели Нарва привлекла большое внимание наших СМИ. Нарва — третий по величине город Эстонии, и было бы естественно, если бы внимание к городу привлекали позитивные события: достижения в области культуры или экономики, например, возрождение исторического квартала Кренгольм, в котором многие видят большой потенциал. Или успешная реализация проектов по реставрации исторических объектов, разрушенных во время войны, или значительное улучшение внешнего облика города и его благоустройства. Но, к сожалению, когда Нарва становится объектом внимания СМИ и общественности, то чаще всего это связано не с позитивными изменениями, а с негативными событиями. Так происходит и сейчас.

Конечно, смена власти — это краеугольный камень демократии, инструмент, обеспечивающий её функционирование. Но нарвская грязная политическая борьба и политическое бескультурье не имеют отношения к демократии. Участники этого процесса, кажется, уже не замечают, что возятся в грязи: и Катри Райк со своими соратниками, и Яан Тоотс с центристами, и Михаил Стальнухин, который неожиданно оказался потенциальным „золотым голосом“ в борьбе за власть в Нарве.

В эстонской политике очевидно, почему так важно находиться у власти перед выборами: чтобы использовать ресурсы государства или местного самоуправления для улучшения своего имиджа в глазах избирателей. Например, очень просто заявить: „Все хорошее сделали мы!“ В этот раз жители Нарвы успели увидеть у руля и Тоотса, и Райк, и смогут сделать свой выбор осенью 2025 года, определив, кого они хотят видеть во главе города.