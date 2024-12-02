Нарва продает здание детского сада: из-за него нарвитяне 10 лет назад „воевали“ с властями

По 50 евро за метр квадратный

Нынешнее решение горсобрания Нарвы позволяет отчуждать в порядке публичных торгов в электронном виде расположенное по адресу Mõisa 6 здание бывшего детсада „Золотая рыбка“. Эта недвижимость площадью 11 695 м² и стоимостью 575 447,10 евро находится на балансе Департамента городского хозяйства горуправы Нарвы. Ранее оно было передано Отделу культуры на неопределенный срок для организации учебного процесса начальных классов Кесклиннаской школы.

Продажа за ненадобностью

Десять лет назад нарвские власти, ссылаясь на то, что рождаемость в Нарве ежегодно падает и в детских садах к тому времени появились сотни свободных мест, приступили к оптимизации сети городских дошкольных учреждений. В частности, в детском саду „Золотая рыбка“ вначале было предложено закрыть один из корпусов, а затем и вовсе соединить его с детским садом „Пингвин“.

Эти намерения вызвали длительную бурю протестов, жители Нарвы собрали свыше тысячи подписей против закрытия садика „Золотая рыбка“. А 26 марта 2015 года у Нарвского горсобрания состоялся пикет протеста. Трое родителей даже обратились с жалобой в суд. Те, кто был против действий властей в отношении детсада „Золотая рыбка“, предрекали, что это неизбежно приведет к его закрытию. Спустя некоторое время именно так и произошло.

В настоящее время горуправа Нарвы ищет любую возможность решить весьма серьезную проблему пополнения городского бюджета. И одним из таких шагов видится продажа ненужной городу недвижимости, к ней относится и здание бывшего детсада „Золотая рыбка“.

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