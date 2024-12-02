Лучшей легкоатлеткой мира 2024 года стала тренировавшаяся в Таллинне Ярослава Магучих

Об этом сообщили вечером 1 декабря на официальной странице World Athletics в социальной сети X.

„Ярослава Магучих стала вашей лучшей легкоатлеткой года“, - объявили в Ассоциации.

Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой мира 2024 года в небеговых дисциплинах

Голосование за звание лучшей легкоатлетки мира 2024 года, организованное World Athletics, состояло из нескольких этапов. В финале Ярослава Магучих опередила бельгийку Нафиссату Тиам, олимпийскую чемпионку в семиборье. Решающее значение для выбора Магучих имели ее выдающиеся достижения, включая новый мировой рекорд — 2,10 метра, превзошедший результат Стефки Костадиновой, державшийся 37 лет. Важной заслугой также стала золотая медаль, завоеванная Магучих на Олимпиаде в Париже, где она с первой попытки взяла высоту 2 метра.

С украинкой за победу боролись также:

олимпийская чемпионка по метанию диска Валери Оллман;

олимпийская чемпионка и чемпионка мира в помещении по прыжкам в длину американка Тара Дэвис-Вудхолл;

олимпийская чемпионка и победительница Бриллиантовой лиги, австралийская прыгунья с шестом Нина Кеннеди;

Для 23-летней спортсменки это первая победа на мировом уровне в данной номинации, несмотря на то, что она номинировалась на эту премию третий год подряд. В 2024 году Магучих также одержала третью подряд победу в финале „Бриллиантовой лиги“, закрепив свое лидерство в прыжках в высоту. Значительную часть подготовки к сезону она провела в Таллинне.

В октябре днепрянка Магучих уже получила признание на уровне континента, став лучшей легкоатлеткой Европы на церемонии Golden Tracks в Скопье.

Параллельно лучшим легкоатлетом мира был признан швед Арман Дюплантис. 25-летний прыгун с шестом, двукратный олимпийский чемпион, установил олимпийский рекорд, преодолев высоту 6,25 метра, и продолжил доминировать в своей дисциплине.

Олимпийские чемпионы Сифан Хассан и Летсиле Тебого удостоены главных наград World Athletics, став спортсменами года.