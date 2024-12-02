Новые власти США могут заключить мир в Украине быстро и в пользу Путина

Дональд Трамп только 20 января 2025 года приступит к исполнению своих президентских обязанностей, но он уже назвал свою будущую команду, включая спецпосланника по Украине и России, то есть, главного переговорщика по прекращению российской агрессии, Кита Келлога. Ему поручено, как написал об этом избранный президент США, обеспечить „мир через силу“. Москва на это назначение ответила целым фонтаном заявлений, которые сводятся к тому, что к переговорам она готова, но только при условии принятия всех ее требований, что фактически является ультиматумом. Тем же языком говорить с Путиным предлагал ранее и Келлог, хотя многие и считают его при этом удобным для Кремля переговорщиком, готовым „сдать“ оккупированные украинские территории. Но если это так, то почему же Москва истерит?

Есть ли у них план?

Назначение Келлога, автора достаточно четкого плана по умиротворению России и защите Украины, вызвало скорее негативную реакцию. В документе, опубликованном еще весной, как части предложений для нового президентского срока Дональда Трампа, многим запомнилась именно готовность оставить за Россией оккупированные украинские территории. Главным виновником происходящего там вообще объявлен не Владимир Путин, развязавший полномасштабную войну против Украины, а уходящий президент Джо Байден (еще весной казалось - что конкурент Трампа на выборах), который не смог войну ни предотвратить, ни затем прекратить, потому что, по мнению Келлога, не использовал метод кнута и пряника - дипломатии и всесторонней военной поддержки Киева одновременно.

Теперь, грубо говоря, новый спецпосланник американского президента по Украине предлагает работать с тем, что есть. Естественно, для многих, особенно в Украине, где, по данным соцопросов (хотя соцопросы во время войны - спорное явление), большинство выступает против того, чтобы жертвовать территориями ради мира, это воспринимается как пораженчество.