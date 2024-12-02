Вице-мэр Алексей Яшин: Таллинн меняет правила игры, установленные Центристской партией
В бюджете Таллинна на 2025 год заложено значительно больше средств на образование, чем в предыдущие годы. Особый акцент сделан на повышении зарплат квалифицированных педагогов. Впервые в истории города финансирование увеличения зарплат учителей общеобразовательных школ будет осуществляться за счет городского бюджета. Это разрушает устоявшийся нарратив Центристской партии о том, что заработные платы школьных учителей должны быть исключительно заботой правительства, пишет Алексей Яшин, вице-мэр Таллинна по вопросам образования, заместитель председателя партии Eesti 200.
Особенно удивляет то, что бывший мэр Таллинна и нынешний член горсобрания Михаил Кылварт вместе с Центристской партией выступил против повышения зарплат учителям в бюджете 2025 года. Такое отношение к работникам образования вызывает вопросы: возможно ли, что его возвращение в кресло мэра может привести к сокращению зарплат педагогов? Ответить на этот вопрос может только он сам.