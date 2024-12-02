Мнение
02.12.2024, 11:05

Вице-мэр Алексей Яшин: Таллинн меняет правила игры, установленные Центристской партией

 
Алексей Яшин
Алексей Яшин
Алексей Яшин
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

В бюджете Таллинна на 2025 год заложено значительно больше средств на образование, чем в предыдущие годы. Особый акцент сделан на повышении зарплат квалифицированных педагогов. Впервые в истории города финансирование увеличения зарплат учителей общеобразовательных школ будет осуществляться за счет городского бюджета. Это разрушает устоявшийся нарратив Центристской партии о том, что заработные платы школьных учителей должны быть исключительно заботой правительства, пишет Алексей Яшин, вице-мэр Таллинна по вопросам образования, заместитель председателя партии Eesti 200.

Особенно удивляет то, что бывший мэр Таллинна и нынешний член горсобрания Михаил Кылварт вместе с Центристской партией выступил против повышения зарплат учителям в бюджете 2025 года. Такое отношение к работникам образования вызывает вопросы: возможно ли, что его возвращение в кресло мэра может привести к сокращению зарплат педагогов? Ответить на этот вопрос может только он сам.

В действительности то, что происходит сейчас, знаменует резкий поворот в политике, которая действовала в муниципальной сфере образования в то время, когда у власти в столице находилась Центристская партия. До сих пор Таллинн демонстрировал уважительное отношение к труду педагогов, работающих в детских садах и школам по интересам, поддерживая их зарплаты на том же уровне минимальной ставки, которая была установлена государством для учителей – в 2024 году это означает 1820 евро. Для многих самоуправлений такие условия остаются недостижимыми, а Таллинн выделяет на это значительные средства. Город также играет существенную роль в развитии дошкольного и внешкольного образования, и в этом плане его подход заслуживает высокой оценки.

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