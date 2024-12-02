Вице-мэр Алексей Яшин: Таллинн меняет правила игры, установленные Центристской партией

Особенно удивляет то, что бывший мэр Таллинна и нынешний член горсобрания Михаил Кылварт вместе с Центристской партией выступил против повышения зарплат учителям в бюджете 2025 года. Такое отношение к работникам образования вызывает вопросы: возможно ли, что его возвращение в кресло мэра может привести к сокращению зарплат педагогов? Ответить на этот вопрос может только он сам.

В действительности то, что происходит сейчас, знаменует резкий поворот в политике, которая действовала в муниципальной сфере образования в то время, когда у власти в столице находилась Центристская партия. До сих пор Таллинн демонстрировал уважительное отношение к труду педагогов, работающих в детских садах и школам по интересам, поддерживая их зарплаты на том же уровне минимальной ставки, которая была установлена государством для учителей – в 2024 году это означает 1820 евро. Для многих самоуправлений такие условия остаются недостижимыми, а Таллинн выделяет на это значительные средства. Город также играет существенную роль в развитии дошкольного и внешкольного образования, и в этом плане его подход заслуживает высокой оценки.