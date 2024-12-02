Шольц впервые за два с половиной года приехал в Киев

Это первый визит канцлера ФРГ в Украину за два с половиной года, пишет „Медуза“ . Последний раз Шольц посещал Киев в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Приехав в Киев, канцлер заявил, что Украина более тысячи дней „героически защищается от беспощадной российской агрессии“. Он отметил, что Германия „остается самым решительным сторонником Украины в Европе“. „На встрече с президентом Зеленским я объявлю о дополнительной военной помощи на сумму 650 миллионов евро, которые должны быть поставлены в декабре“, — приводит слова Шольца Der Spiegel.