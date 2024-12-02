Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера

Президент США Джо Байден официально помиловал своего сына Хантера Байдена, пишет DW. „Ни один разумный человек, изучивший факты, связанные с Хантером, не сможет прийти к иному выводу, нежели этот: Хантера выделили только потому, что он является моим сыном - и это неправильно“, - говорится в опубликованном вечером в воскресенье, 1 декабря, заявлении главы государства на сайте Белого дома.

По словам Джо Байдена, решение было принято в выходные, после того как семья провела вместе День благодарения. Президент объяснил свое решение так: „Я верю в правовую систему, но я также считаю, что сырая политика заразила этот процесс и привела к судебной ошибке“. В годы президентства Байдена его младший сын стал мишенью для республиканцев, уточняет агентство Reuters. Глава Белого дома надеется, что „американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому решению“.

Джо Байден неоднократно заявлял, что не будет вмешиваться в ситуацию из-за юридических проблем своего сына. В сентябре в Белом доме повторили, что американский лидер не намерен помиловать своего сына, напоминает агентство AFP. Президентские полномочия нынешнего главы Белого дома истекают 20 января 2025 года с приходом на его место новоизбранного Дональда Трампа.

Какое впечатление оставил у вас этот материал? Позитивно Удивительно Информативно Безразлично Печально Возмутительно Отправить