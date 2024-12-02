02.12.2024, 10:50
Кая Каллас в Киеве: чтобы убедить Трампа поддержать Украину, необходимо использовать „язык сделки“
ФОТО: | ZUMAPRESS.com
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас на днях встретилась в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить усиление поддержки и продвижение европейской интеграции, сообщил Офис президента Украины.
Зеленский поздравил Каллас с новой должностью и подтвердил готовность Украины делать решительные шаги на пути в Европейский союз.
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