Кая Каллас в Киеве: чтобы убедить Трампа поддержать Украину, необходимо использовать „язык сделки“

Зеленский поздравил Каллас с новой должностью и подтвердил готовность Украины делать решительные шаги на пути в Европейский союз.

Обсудили необходимость усиления противовоздушной обороны Украины для защиты жизней людей, а также переговоры о вступлении в Евросоюз и координацию деятельности для достижения необходимого прогресса в этом направлении.