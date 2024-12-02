За рубежом
02.12.2024, 10:50

Кая Каллас в Киеве: чтобы убедить Трампа поддержать Украину, необходимо использовать „язык сделки“

 
Кая Каллас и Владимир Зеленский
Кая Каллас и Владимир Зеленский
ФОТО: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre | ZUMAPRESS.com

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас на днях встретилась в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить усиление поддержки и продвижение европейской интеграции, сообщил Офис президента Украины.

Зеленский поздравил Каллас с новой должностью и подтвердил готовность Украины делать решительные шаги на пути в Европейский союз.

Обсудили необходимость усиления противовоздушной обороны Украины для защиты жизней людей, а также переговоры о вступлении в Евросоюз и координацию деятельности для достижения необходимого прогресса в этом направлении.

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