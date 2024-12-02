ВИДЕО | В Италии прервали футбольный матч из-за потерявшего сознание 22-летнего игрока

Инцидент произошел на 17-й минуте матча, когда 22-летний полузащитник „Фиорентины“ Эдоардо Бове внезапно упал на поле, потеряв сознание. Игроки „Интера“ первыми заметили, что ситуация серьезная, и сразу позвали медицинскую бригаду. Эмоции на поле зашкаливали: партнер Бове Лука Раньери даже попытался поторопить медиков, а некоторые игроки, включая главного арбитра Даниэле Довери, не могли сдержать слез.

Медики оперативно приступили к оказанию помощи, стараясь привести футболиста в сознание. Через пять минут после инцидента Бове увезли в больницу на машине скорой помощи, которая подъехала к полю.

Согласно регламенту Серии А, скорая не может заехать прямо на поле, поэтому медики сначала принесли носилки, а затем с игроком направились к машине, стоящей у кромки поля. Издание Corriere dello Sport отмечает, что в реальности не было необходимости в заезде машины на поле, так как все необходимое оборудование, включая дефибриллятор, уже было у медиков на бровке. Тем не менее, из-за эмоционального шока, который переживали игроки „Фиорентины“, они настояли на присутствии автомобиля прямо на поле.

Матч между „Фиорентиной“ и „Интером“ был немедленно прерван, а затем перенесен на другой день.

Согласно официальному заявлению „Фиорентины“, состояние игрока стабилизировано. Первичные кардиологические и неврологические обследования не выявили серьёзных повреждений центральной нервной системы или сердечно-дыхательной системы. В ближайшие 24 часа Бове пройдет повторное медицинское обследование.

Незадолго до того, как потерять сознание, 22-летний полузащитник Эдоардо Бове столкнулся с защитником „Интера“ Дензелом Думфрисом, получив удар в область груди и селезёнки. Несмотря на это, он продолжил игру, сменил футболку, но вскоре сообщил тренерскому штабу о лёгком головокружении.

Эдоардо Бове выступает за „Фиорентину“ на правах аренды из „Ромы“. За свою карьеру в молодежной сборной Италии он сыграл 14 матчей и забил один гол. В текущем сезоне полузащитник провел 15 матчей за „Фиорентину“, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

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