ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1012-й день) | Зеленский: Украина не может быть приглашена в НАТО по частям, без оккупированных территорий

Вечером в субботу в результате атаки российских военных в Днепровском районе Днепропетровской области произошло три пожара — загорелись магазин, многоквартирный и частный дома, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Три человека погибли, еще 19 пострадали, 11-летний мальчик находится в больнице в состоянии средней тяжести. Вскоре президент Украины Владимир Зеленский сообщил о четырех жертвах. По его словам, после ракетного удара была повреждена гражданская застройка: жилой дом и магазин в поселке Царичанка.

В Брянской области в ночь на воскресенье в результате удара беспилотника погиб ребенок, заявил глава региона Александр Богомаз. „В Стародубском муниципальном округе полностью уничтожен один жилой дом“, — написал он в телеграме. „В многоквартирном доме повреждено остекление, балконы, фасад“, — добавил губернатор.

В ночь на воскресенье в результате налета российских беспилотников в Киеве зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе, повреждения получил многоквартирный жилой дом, сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко. Позже мэр Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщил, что в результате падения обломков загорелось несколько автомобилей во дворе жилого дома, в некоторых квартирах дома выбиты окна.

Министерство обороны России утверждает, что в ночь на воскресенье были „перехвачены и уничтожены“ 29 украинских беспилотников. Согласно сводке, 20 дронов сбили над Брянской областью, семь — над Калужской, еще по одному — над Смоленской и Курской областями. Брянский губернатор ночью сообщал, что в результате массированной атаки дронов погиб ребенок.

Три человека погибли, семеро были ранены в результате атаки дрона маршрутки в Херсоне утром воскресенья. Об этом сообщил в телеграм-канале глава областной военной администрации Александр Прокудин. „Ужасное утро для Херсона. Около 8:15 российские военные атаковали с БПЛА общественный транспорт в Днепровском районе. К сожалению, есть погибшие и раненые“, — написал Прокудин. Глава городской военной администрации Роман Мрочко позже сообщил, что в результате атаки беспилотника на маршрутное такси пострадали 14 человек, две женщины и мужчина получили травмы, несовместимые с жизнью.

Антониу Кошта, президент Европейского совета, и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прибыли в Киев утром 1 декабря. Их сопровождает комиссар по раширению союза Марта Кос. Как написала Каллас в своем аккаунте в Х, „мое послание четко: ЕС хочет, чтобы Украина выиграла войну. Мы сделаем все, что для этого необходимо“. Визит в Украину состоялся в первый же день работы нового состава Еврокомиссии.„Мы обсудили наше видение европейских и глобальных дел, имеющиеся проблемы и перспективы, — написал президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Кошту. — Мы будем делать все, чтобы как можно быстрее закончить эту войну справедливо и усилить нашу Европу – институты Евросоюза и политику поддержки каждой европейской страны“. Затем Зеленский встретился с Каллас и обсудил с ней вопросы поставок систем ПВО для защиты Украины. „Такое символическое начало работы отражает главные приоритеты для всех нас в Европе“, — заявил Зеленский.

Лучшими гарантиями безопасности для Украины остаются членство в Евросоюзе и НАТО, но страну невозможно пригласить в военный альянс частично, без оккупированных территорий. Об этом заявил Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Киеве с новым главой Европейского совета Антониу Коштой. Президент Украины подчеркнул, что Киев никогда юридически не признает российскую оккупацию своих территорий. „Мы не признаем эти земли российскими. Это наши земли, это наши люди. Временно оккупированные части Украины. Безусловно, все это вернется. Безусловно, очень хотелось бы, чтобы большинство вернулось дипломатическим путем. Я не уверен, что Путин это понимает, но хочу, чтобы цивилизованный мир в большинстве своем это понимал“, — цитирует слова Зеленского „Суспільне“. В случае присоединения к НАТО, продолжил президент, приглашение вступить в альянс должна получить вся Украина, а не только какая-то ее часть. „Не может быть приглашения в НАТО части территории Украины. Это автоматическое признание, что все остальные территории не только в опасности, а все остальные территории, не украинские, поэтому Украина никогда на это не пойдет. Если это приглашение, то только полностью всех территорий“, — сказал Зеленский.

С января по октябрь 2024 года украинские прокуроры открыли 60 тысяч уголовных производств против военных о самовольном оставлении позиций и воинских частей. Это почти в два раза больше, чем было возбуждено аналогичных дел в 2022 и 2023 годах вместе взятых, пишет Financial Times. В случае признания вины военным может грозить по этой статье до 12 лет лишения свободы.