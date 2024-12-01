Трамп пригрозил странам БРИКС жесткими санкциями

„Идея о том, что страны БРИКС попытаются отойти от доллара, а мы будет стоять и наблюдать за этим, ЗАКОНЧЕНА“, – написал он в социальной сети Truth.

„Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту в попытках заменить могучий американский доллар, – написал он. – Любая страна, которая попытается сделать это, должна помахать Америке на прощание“.

В 2023 году о создании рабочей группы по разработке единой валюты БРИКС заявил на саммите организации президент Бразилии Лула да Силва. В октябре он поддержал её необходимость на саммите БРИКС в Казани.

В России такую валюту обсуждали в экспертном сообществе, в том числе на форуме „Валдай“ с участием президента Путина. Сам Путин на „Валдае“ в 2024 году заявил, что экономики стран БРИКС к такой валюте не готовы. До этого в сентябре на Восточном экономическом форуме он сказал, что и к дедолларизации Россия не стремится: „Мы ведь не отказывались от расчетов в долларах. Нам отказали, и мы просто вынуждены искать другие возможности“.

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