01.12.2024, 19:26
Министр инфраструктуры Владимир Свет в годовщину декабрьского мятежа: за сто лет суть российских атак не изменилась(3)
ФОТО: | Õhtuleht
1 декабря 1924 года в Эстонии была предпринята попытка государственного переворота. Сто лет спустя безопасность гражданской инфраструктуры по-прежнему имеет огромное значение для обеспечения выживания государства и выполнения необходимых функций в случае кризиса или военного положения.
Предпринятая сто лет назад, 1 декабря 1924 года, попытка коммунистического переворота в Эстонии, поддержанная Советской Россией, провалилась. Эстонскую государственность отстояли ценой жизни 26 человек. Погибли не только военнослужащие, но мирные жители, в том числе министр путей сообщения Карл Карк. Прошло 100 лет, и сегодня мы видим, что российская тактика не изменилась.
Уже подписаны?