Министр инфраструктуры Владимир Свет в годовщину декабрьского мятежа: за сто лет суть российских атак не изменилась

Предпринятая сто лет назад, 1 декабря 1924 года, попытка коммунистического переворота в Эстонии, поддержанная Советской Россией, провалилась. Эстонскую государственность отстояли ценой жизни 26 человек. Погибли не только военнослужащие, но мирные жители, в том числе министр путей сообщения Карл Карк. Прошло 100 лет, и сегодня мы видим, что российская тактика не изменилась.