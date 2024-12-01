Мнение
01.12.2024, 19:26

Министр инфраструктуры Владимир Свет в годовщину декабрьского мятежа: за сто лет суть российских атак не изменилась

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Привыкший действовать решительно Карл Карк, едва узнав о происходящем, поспешил на Балтийский вокзал, где погиб от пули коммуниста. Доска в память о погибших во время мятежа 1 декабря 1924 года.
Привыкший действовать решительно Карл Карк, едва узнав о происходящем, поспешил на Балтийский вокзал, где погиб от пули коммуниста. Доска в память о погибших во время мятежа 1 декабря 1924 года.
ФОТО: Vambola Salupuu | Õhtuleht

1 декабря 1924 года в Эстонии была предпринята попытка государственного переворота. Сто лет спустя безопасность гражданской инфраструктуры по-прежнему имеет огромное значение для обеспечения выживания государства и выполнения необходимых функций в случае кризиса или военного положения.

Предпринятая сто лет назад, 1 декабря 1924 года, попытка коммунистического переворота в Эстонии, поддержанная Советской Россией, провалилась. Эстонскую государственность отстояли ценой жизни 26 человек. Погибли не только военнослужащие, но мирные жители, в том числе министр путей сообщения Карл Карк. Прошло 100 лет, и сегодня мы видим, что российская тактика не изменилась.

Уроженец Тарту, инженер-путеец Карл Карк пришел на работу в Министерство путей сообщения Эстонии в 1921 году, он сделал впечатляющую карьеру, став сначала помощником, то есть заместителем министра, а затем 23 марта 1924 года министром путей сообщения в правительстве Фридриха Акеля. Перед правительством молодой Эстонской Республики лежало широкое поле деятельности, даже лаконичное название должности включало в себя множество дополнительных сфер ответственности.

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