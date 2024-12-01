Эстонский Экспресс
01.12.2024, 14:58

Военные базы РФ у границ Эстонии, переписки сотрудников Swedbank, история одного самоубийства. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!

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ФОТО: Коллаж

Ищите в продаже по всей Эстонии новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, LP и RusDelfi.

Читайте в новом номере:

  • Большой анализ спутниковых снимков: что происходит на российских военных базах у границы Эстонии и насколько большую угрозу они для нас представляют?

  • Переписки сотрудников Swedbank. Работники банка шутили между собой про схемы отмывания денег и открыто называли банк „прачечной“.

  • Как девушка из Сибири однажды узнала, что у ее семьи есть эстонские корни. Теперь она живет в Тарту.

  • Эксперт-суицидолог — о потере мужа, который совершил самоубийство. Могла ли она это предотвратить?

  • Как проходила первая в Эстонии забастовка врачей.

  • Большое интервью с актрисой Чулпан Хаматовой, которая совсем скоро выступит в Таллинне.

  • Большой кроссворд! Главный приз — 50 евро + среди всех, кто пришлет правильный ответ, мы разыграем три годовых подписки на RusDelfi!

„Эстонский Экспресс — ежемесячная русскоязычная газета, которая знакомит читателей с самыми важными публикациями Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht, RusDelfi и других изданий холдинга Delfi Meedia. Цена одного экземпляра — 2,29 евро.

Новый номер ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.

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Статьи из прошлых выпусков газеты „Эстонский Экспресс“ читайте ЗДЕСЬ.

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