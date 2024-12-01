Военные базы РФ у границ Эстонии, переписки сотрудников Swedbank, история одного самоубийства. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!(11)
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Читайте в новом номере:
Большой анализ спутниковых снимков: что происходит на российских военных базах у границы Эстонии и насколько большую угрозу они для нас представляют?
Переписки сотрудников Swedbank. Работники банка шутили между собой про схемы отмывания денег и открыто называли банк „прачечной“.
Как девушка из Сибири однажды узнала, что у ее семьи есть эстонские корни. Теперь она живет в Тарту.
Эксперт-суицидолог — о потере мужа, который совершил самоубийство. Могла ли она это предотвратить?
Как проходила первая в Эстонии забастовка врачей.
Большое интервью с актрисой Чулпан Хаматовой, которая совсем скоро выступит в Таллинне.
Большой кроссворд! Главный приз — 50 евро + среди всех, кто пришлет правильный ответ, мы разыграем три годовых подписки на RusDelfi!
„Эстонский Экспресс“ — ежемесячная русскоязычная газета, которая знакомит читателей с самыми важными публикациями Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht, RusDelfi и других изданий холдинга Delfi Meedia. Цена одного экземпляра — 2,29 евро.
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