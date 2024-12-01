Кая Каллас не исключила введение со стороны ЕС санкций против Грузии

Каллас подчеркнула, что насилие против мирных демонстрантов недопустимо, и правительство Грузии должно уважать волю грузинского народа и Конституцию страны. Возможные последствия для Грузии со стороны ЕС будут обсуждаться вместе со странами-членами, объяснила Каллас в кулуарах своего визита в Киев. В качестве возможных мер она назвала санкции, а также ограничения на выдачу виз, передает dpa.

Очевидно, что правительство Грузии не уважает волю грузинского народа относительно европейского будущего, сказала Каллас. Однако санкции ЕС могут быть введены только при согласии всех государств сообщества, напоминает dpa. В настоящее время это маловероятно, учитывая, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно выразил поддержку грузинским властям, отмечает агентство.

Протесты сторонников евроинтеграции в Грузии

В грузинских городах, в первую очередь в столице Тбилиси, третий день продолжаются массовые акции протеста. Они начались 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Накануне ночью протестующие подожгли одно из помещений парламента, но огонь удалось оперативно потушить. По данным МВД, за время протестов были задержаны более 200 человек. По оценкам СМИ, вечером 30 ноября в демонстрации на проспекте Руставели в Тбилиси приняли участие десятки тысяч человек.

США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией

Накануне Госдеп США объявил о приостановке стратегического партнерства с Грузией, поскольку страна нарушила его основные принципы. „Различные антидемократические действия „Грузинской мечты“ нарушили основные принципы нашего стратегического партнерства США и Грузии, которое основывалось на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству закона, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод, а также усилиям по борьбе с коррупцией“, - объяснили это решение в Госдепе.