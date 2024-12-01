Баскетбол
01.12.2024, 13:46

СЕГОДНЯ НА DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: „Виймси“ сыграет с „Лиепая“

 
Начало в 17:00
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ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Сегодня в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Виймси“ проведёт домашний матч против „Лиепаи“. Игра начнётся в 17:00, а её прямую трансляцию смогут посмотреть все подписчики Delfi.

„Виймси“ подходит к матчу с хорошими эмоциями, так как на этой неделе команда одержала важную победу на выезде над пярнуским клубом „Садам“ со счётом 80:74. В текущем сезоне „Виймси“ занимает 13-е место среди 15 команд с двумя победами и восьмью поражениями. „Лиепая“ расположилась на 10-й позиции, имея в активе четыре победы и шесть поражений.

Команды встречались и в прошлом сезоне, и в обоих случаях победу одержал эстонский клуб, выиграв с результатами 78:73 и 79:73.

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